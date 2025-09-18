El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La naturalización del patio de la escuela pública se ha ejecutado estas vacaciones. L. U.

La escuela pública de Lekeitio tiene un patio más inclusivo tras una inversión de 180.000 euros

El Ayuntamiento completará la transformación del espacio de juego con la tercera fase que se llevará a cabo el próximo verano

Mirari Artime

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:06

La escuela pública de Lekeitio cuenta con un patio más inclusivo y naturalizado tras una inversión de 180.000 euros a cargo del Ayuntamiento y del Gobierno vasco que ha financiado las mejoras dentro del convenio de colaboración Udaleraiki firmado con el departamento de Educación.

El proyecto, consensuado entre la comunidad escolar tras un periodo de reflexión y participación activa, ha incluido la creación de un espacio artístico (58.540 euros) y la modificación del vallado del cerramiento del patio (17.431).

Las mejoras llevadas a cabo también han contemplado la sustitución de la carpintería exterior del edificio de colorines (19.081) además de trabajos de reparación estructural bajo el porche (5.550) y pintado de la fachada (41.846).

Participación

Asimismo, en el bloque rojo se ha procedido a cambiar las manparas (28.853) y se han sustituido los toldos de la fachada delantera (13.714). El Consistorio completará la intervención el próximo verano en coincidencia con el periodo de las vacaciones escolares.

Con la puesta en marcha de este plan se persigue crear un espacio que garantice a todos los alumnos su participación en actividades de juego y aprendizaje, independientemente de su género, capacidad o origen, entre otros.

