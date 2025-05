«Este día es importante para visibilizar que hay que mantener vivas las danzas vascas»

El tintineo de más de 3.500 cascabeles es lo primero que se ha escuchado esta mañana al llegar a Lekeitio. Se llaman 'zintzarriak' y ... se utilizan para acompañar rítmicamente la música y añadir un sonido característico a las danzas vascas.

Y es precisamente ese sonido lo que ha marcado el comienzo de la jornada del Bizkaiko Dantzari Eguna, celebrada en Lekeitio este domingo. Más de 3.500 jóvenes y 74 grupos han abarrotado las calles del pueblo con un objetivo claro: disfrutar de la cultura vasca y mantener vivas las danzas tradicionales.

Bego y Nekane han venido desde Sopuerta con toda la tropa de Urreztieta Dantza Taldea. Para ellas, las danzas vascas son una tradición que traspasa generaciones. «Esto es parte de nuestra cultura y no lo podemos perder. El día de hoy es una oportunidad para demostrar que todavía mucha gente sigue practicando danzas vascas. Es importante transmitir que hay que mantenerlas vivas. Hay madres e hijos bailando en el mismo grupo», celebran.

Más allá de disfrutar de las danzas vascas, el Bizkaiko Dantzari Eguna también se convierte en una oportunidad para socializar y relacionarse con personas que comparten la misma pasión. «Es un orgullo estar aquí. Vivimos este día con mucha alegría y nos hace mucha ilusión juntarnos con gente de toda Euskadi y compartirlo», asegura Aimar Digon, de Santurtzi, que minutos antes de la kalejira estaba ultimando los preparativos. Sus compañeras también se colocaban bien los pañuelos, los moños y las alpargatas para comenzar el recorrido.

En la plaza había público de todas las edades, y a pesar de que se trate de una tradición con arraigo, las danzas tradicionales también han conseguido enganchar a las nuevas generaciones. Celia Ruiz empezó hace tan solo un año y medio. Es su primer Dantzari Eguna y está muy contenta. «Una amiga me dijo que me tenía que apuntar y no tuve escapatoria, así que aquí he acabado. Estoy emocionada y un poco nerviosa», confiesa.

Todos los participantes han recorrido las calles acompañados del txistu hasta llegar a la plaza Independencia, donde cientos de personas abarrotaban las inmediaciones para disfrutar de la exhibición y aplaudir la cultura y la tradición.

«Es el mejor día del año. Esto se lleva por dentro», aseguraban Eva Antolín y Jone Laguardia. Madre e hija pertenecen al grupo Amaia, en Lutxana, Barakaldo. «Es muy emocionante y bonito bailar con tu hija. Llevo desde los seis años y tengo 51, y mi hija empezó a la misma edad también. Eso sí, discutimos mucho en los ensayos», ríe.

A lo largo de los años han hecho muchas amistades. Y algunas compañeras, incluso, han encontrado marido. Es el caso de Garbiñe e Inma. «En nuestra época salieron muchas parejas. Para nosotras es muy especial porque allí conocimos a nuestros maridos», cuenta Inma. «Eso sí, nunca fue mi pareja de baile», añade.

La ilusión se palpaba entre los más pequeños, que minutos antes de salir a la plaza se han encargado de revolucionar el ambiente. «Nos toca dentro de poco. ¡Yo me pongo primera!», decía una de las integrantes del grupo Itxas-alde de Bakio. «A ver, chicas, tranquilas. ¡Esto no es una competición!», añadía otra intentando poner orden.

Niños y niñas de 4, 5 y 6 años esperaban impacientes su turno. «Nos gusta mucho bailar. También hacemos gimnasia rítmica, pero claro, esto es otra cosa. Son bailes especiales porque son de Euskadi», decían los más pequeños.