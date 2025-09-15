Detenidos en Ondarroa dos veinteañeros con antecedentes por robar en un vehículo Los arrestados han fracturado la ventanilla de un turismo y han sustraído diversos objetos de su interior

Agentes de la Ertzaintza han detenido esta madrugada en Ondarroa a dos jóvenes, de 21 y 22 años, por un delito de robo con fuerza. Los arrestados han fracturado la ventanilla de un turismo y han sustraído diversos objetos de su interior.

Pasadas las tres de esta mañana, un particular ha llamado a SOS Deiak 112 para informar de que, al parecer, estaban robando en el interior de un coche estacionado en el casco urbano de Ondarroa.

Las dotaciones policiales desplazadas al lugar han encontrado un automóvil con una de las ventanillas traseras fracturada y su interior revuelto. En las inmediaciones han localizado a dos jóvenes agazapados entre los vehículos estacionados quienes, al ver que habían sido detectados por los ertzainas, han lanzado dos mochilas a un patio.

Tras recuperarse estos enseres, se ha podido comprobar que contenían diverso material deportivo y un altavoz portátil. La propietaria del turismo ha confirmado que todo este material era suyo, por lo que se ha procedido al arresto de los dos sospechosos por la comisión de un delito de robo con fuerza.

Los dos detenidos, de 21 y 22 años y con antecedentes policiales, serán puestos a disposición judicial cuando se finalicen las diligencias policiales.

