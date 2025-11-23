El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Detenidos en Bakio tres miembros de un grupo criminal al que se le atribuyen 15 robos en viviendas de Bizkaia

Los tres hombres, de 25, 27 y 28 años pertenecen a una banda itinerante formada por varias personas y con una alta movilidad

Marina León

Marina León

Domingo, 23 de noviembre 2025, 16:24

La Ertzaintza ha detenido en Bakio a tres hombres, de 25, 27 y 28 años, como presuntos integrantes de un grupo criminal especializado en robos en domicilios. Según las investigaciones, se les atribuyen al menos 15 robos cometidos en los meses de octubre y noviembre en viviendas unifamiliares de Bizkaia. En concreto en las zonas de Busturialdea y Mungia. Los arrestados han sido puestos hoy a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión.

La Ertzaintza comenzó en noviembre a seguir la pista a este grupo itinerante formado por varias personas y con una alta movilidad, lo cual dificultaba su detección. Desde su llegada a Bizkaia los ladrones han cambiado varias veces de vehículo de alquiler así como de domicilio con estancias cortas en alguna vivienda rural o en pisos de alquiler vacacional.

Según las averiguaciones, el grupo se movía principalmente por zonas con viviendas unifamiliares, las cuales vigilaban y elegían antes de perpetrar el robo. Su modus operandi consistía principalmente en acceder al domicilio tras forzar puertas, ventanas o a través del balcón en plantas bajas. En cuanto al botín, su principal objetivo eran joyas, relojes, dinero y otros enseres de valor.

Después de un trabajo policial de seguimiento y vigilancia, un dispositivo dio su fruto este pasado jueves, justo después de que los delincuentes efectuaran su último robo en una casa de la localidad de Gamiz-Fika. Los agentes del dispositivo detectaron a dos varones encapuchados en el balcón de la casa y un tercero que esperaba en un coche para emprender la huida. Su destino era Bakio. Fue ahí donde varias patrullas les interceptaron. Identificados los ocupantes del vehículo, los ertzainas procedieron a su detención por un presunto delito de pertenencia a grupo criminal y por varios delitos de robo en domicilio.

Los recursos policiales también localizaron en una zona rural cercana a Bakio el lugar donde los autores escondían parte de lo que robaban en las casa como joyas, bisutería y relojes. El sábado se llevó a cabo la entrada y registro en el alojamiento de los detenidos, una vivienda vacacional, con la pertinente autorización judicial. En el registro se recogieron para su análisis varias evidencias, teléfonos móviles, un joyero, ropa y calzado, supuestamente utilizado en los robos.

