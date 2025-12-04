El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Detenido un hombre en Markina por tráfico de drogas

El arrestado, de 33 años de edad y nacionalidad española, llevaba un total de 9 pastillas de color rosa, más de 56 gramos de sulfato de anfetamina speed, repartidos en tres bolsitas, así como restos de plantas de marihuana

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:40

Comenta

La Ertzaintza ha detenido en Markina a un hombre acusado de un delito contra la salud pública tras incautarle sustancias estupefacientes en el vehículo en que viajaba. Según han informado este jueves fuentes del Departamento de Seguridad, los hechos se han producido a las 02:40 horas de la madrugada cuando una patrulla que realizaba labores de protección ciudadana ha observado cómo un vehículo que circulaba por la localidad vizcaína ha realizado una maniobra evasiva al advertir la presencia policial.

Los agentes han detenido el vehículo y han identificado a sus ocupantes. En el registro del mismo se han intervenido un total de 9 pastillas de color rosa, más de 56 gramos de sulfato de anfetamina speed, repartidos en tres bolsitas, así como restos de plantas de marihuana.

El propietario y copiloto del coche, un hombre de 33 años de edad y nacionalidad española, ha sido detenido por un presunto delito de tráfico de drogas y conducido a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes. Una vez finalizadas, el arrestado ha sido puesto en libertad a la espera del análisis de las sustancias y su posterior citación ante la autoridad judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé
  3. 3 La fea actitud de Vinicius con la afición del Athletic durante el partido
  4. 4 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  5. 5

    Arrestan en Loiu a una pareja marroquí por abandonar a un segundo hijo en la red foral
  6. 6 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  7. 7 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  8. 8

    El consorcio vasco para comprar Ayesa gana la puja frente a los grandes fondos internacionales
  9. 9 Ni Praga ni Viena: la Villa Europea de la Navidad a apenas una hora de Bilbao
  10. 10

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Detenido un hombre en Markina por tráfico de drogas

Detenido un hombre en Markina por tráfico de drogas