Detenido un hombre en Markina por tráfico de drogas

La Ertzaintza ha detenido en Markina a un hombre acusado de un delito contra la salud pública tras incautarle sustancias estupefacientes en el vehículo en que viajaba. Según han informado este jueves fuentes del Departamento de Seguridad, los hechos se han producido a las 02:40 horas de la madrugada cuando una patrulla que realizaba labores de protección ciudadana ha observado cómo un vehículo que circulaba por la localidad vizcaína ha realizado una maniobra evasiva al advertir la presencia policial.

Los agentes han detenido el vehículo y han identificado a sus ocupantes. En el registro del mismo se han intervenido un total de 9 pastillas de color rosa, más de 56 gramos de sulfato de anfetamina speed, repartidos en tres bolsitas, así como restos de plantas de marihuana.

El propietario y copiloto del coche, un hombre de 33 años de edad y nacionalidad española, ha sido detenido por un presunto delito de tráfico de drogas y conducido a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes. Una vez finalizadas, el arrestado ha sido puesto en libertad a la espera del análisis de las sustancias y su posterior citación ante la autoridad judicial.