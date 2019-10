Denuncian la falta de seguridad vial en Berriatua por el paso de 7.000 vehículos El último accidente tuvo lugar cuando dos estudiantes y sus familiares salían de clase. / EL CORREO La Asociación de Madres y Padres recoge firmas para reclamar medidas que eviten accidentes como el que han sufrido dos estudiantes y un familiar MIRARI ARTIME BERRIATUA. Viernes, 11 octubre 2019, 23:17

El grave accidente sufrido hace escasos días cuando dos estudiantes y uno de sus familiares de Berriatua salían de clase y chocaron contra un camión en el cruce de la carretera general ha terminado por enojar los ánimos de los vecinos de la localidad. «Afortunadamente, esta vez no hubo heridos graves, pero el suceso nos hizo recordar otros accidentes que ha ocurrido en los viales y aceras de nuestro pueblo demostrando una vez más la falta de seguridad que sufrimos los ciudadanos de Berriatua», señalaron desde la asociación de padres que han comenzado una campaña de recogida de firmas para exigir medidas a la Diputación.

«Nuestros niños, como el resto de los habitantes, caminan varias veces por las aceras que están junto a esta carretera general y también la cruzan en repetidas ocasiones al día con el consiguiente peligro», denunciaron desde Guraso Elkartea. «Nos parece muy grave que a día de hoy todavía la Diputación no haya tomado medidas para garantizar nuestra seguridad cuando se sabe que circulan más de 7.000 vehículos diarios por este vial», añaden. «Además, la mayoría no respetan los límites de velocidad», recalcaron.

Uno de los últimos estudios llevados a cabo por la propia institución foral sobre la situación del tráfico en este vial detalla que un 8,5% corresponde a transporte pesado. «Por lo tanto, solicitamos a la institución territorial que garantice la seguridad de nuestros ciudadanos y solucione el problema antes de que sea demasiado tarde», insistieron. El colectivo, que ha repartido los escritos para recabar las adhesiones en diferentes puntos del municipio, prolongará la campaña durante varias semanas.

Esta no es la primera ocasión en la que los vecinos denuncian la urgente necesidad de mejorar las condiciones de la BI-633 que pasa por el centro del municipio. Los habitantes de este enclave han manifestado en repetidas ocasiones que además de condicionar todo el entramado urbano al partirlo en dos, «es un vial muy peligroso que por no tener no tiene ni arcenes».

De hecho, en las últimas reuniones participativas impulsadas por el Consistorio para elaborar el plan estratégico de cara a 2030, han insistido en la necesidad de colocar más semáforos, además de badenes y medidas similares que obliguen a los conductores a levantar el pié del acelerador.

Sin variante

«Con todas las obras que se han hecho por ahí, es increíble que aún no tengamos variante», criticaron desde de varios colectivos vecinales. Aunque la Diputación anunció hace una década la construcción de un trazado paralelo a la actual carretera para salvar su paso por el núcleo urbano berritxuarra, la crisis económica frenó en seco su desarrollo y obligó a retirarlo.

De manera paralela, los residentes estiman muy importante acometer otro conjunto de mejoras entre las que destaca la ampliación de las aceras del pequeño puente de la entrada por el que transcurre todo el tráfico.

También reclaman modificar la curva de acceso al polígono industrial donde se asienta Cikautxo, el camino de Itxaskorda «por resultar muy inestable» y la entrada a la zona deportiva del campo de fútbol de Ibarra. «Todos esos puntos están junto a la carretera con el consiguiente riesgo que representa para los que tenemos que andar por esas zonas todos los días», lamentaron.