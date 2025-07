Denuncian despidos «ilegales» en las colonias infantiles BBK Klima de Busturia

Iratxe Astui Busturia Martes, 1 de julio 2025, 15:28 Comenta Compartir

Una decena de monitores se concentraron ayer frente a las instalaciones de las colonias BBK Klima de Busturia para denunciar lo que consideran «despidos ilegales» tras el cambio de empresa encargada de gestionar el centro durante el verano. Según denunciaron desde el sindicato LAB, BBK Klima ha sustituido este año a la empresa Ortzadar, que llevaba tres años prestando el servicio, por Gaztetxo Eskola.

Desde el sindicato abertzale aseguran que la nueva adjudicataria «por ley debía subrogar a la plantilla anterior», formada por más de una veintena de trabajadores con contratos fijos discontinuos, «pero no lo ha hecho», criticaron. Los monitores recibieron el pasado 16 de junio una convocatoria para acudir a las colonias, supuestamente para iniciar la formación de cara a la nueva temporada, pero en lugar de eso fueron apartados mediante un despido colectivo disciplinario.

«Nos presentaron un documento en el que no se detallaban las razones de la rescisión ni nada, por lo que decidimos no firmarlo en contra de los que nos exigían», apuntó Jorge Márquez, uno de los ex trabajadores de BBK Klima, que ayer participó en la concentración.

LAB ha reclamado la subrogación «inmediata» de todo el personal afectado y su reincorporación a sus puestos. Además de las movilizaciones, la central sindical vasca ha anunciado que emprenderá acciones legales para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales.

Durante la protesta, los manifestantes denunciaron una práctica habitual que se repite con el inicio de los programas estivales: «Entra una nueva empresa, trae a su propio personal y desplaza a los trabajadores anteriores, vulnerando derechos básicos», aseguraron los monitores.

