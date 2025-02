«Dentro de las limitaciones de padecer alzhéimer mi madre está más activa»

Iratxe Astui Bermeo Lunes, 17 de febrero 2025, 17:02 Comenta Compartir

La residencia municipal Sancti Spiritus de Bermeo se ha declarado libre de sujeciones mecánicas y farmacológicas, una práctica que ha marcado un hito en el modelo de atención a sus residentes. Este nuevo trato geriátrico, reconocido por la Fundación de Cuidados Dignos, se basa precisamente en la personalización del cuidado de las personas mayores, «centrada en la autonomía, la dignidad y las preferencias individuales de cada residente», explicó el director del centro público, Ramón Alberdi.

El reconocimiento otorgado ayer, por otro lado, convierte a la residencia pública de la villa marinera en la segunda de Bizkaia, después de Getxo, en recibir la distinción de Centro de Atención Centrada en la Persona y Libre de Sujeciones Físicas/Químicas.

El cambio en la cultura del cuidado dentro del servicio municipal, bautizado como 'Etxekulez' (Como en casa), ha requerido, ante todo, la implicación activa de trabajadoras —desde limpieza y cocina hasta atención directa, enfermería y equipo directivo—, así como de los familiares. Desde que la nueva 'receta terapéutica' comenzara a aplicarse hace dos años, el proceso ha supuesto, de hecho, «un reto» para todos los implicados.

«No ha sido un proceso fácil», reconocían en ese sentido desde la plantilla de la residencia. «Cuando nos plantearon poner en marcha este plan, nos mostramos incluso reticentes, pero hemos comprobado que ha dado muy buenos resultados», aseguraron Mirenlur Arenaza y Nere Urbina, que junto al resto de compañeras recibieron una formación previa de 100 horas. «Me quedé pasmada cuando una mujer que no hablaba, de repente un día me leyó en alto el cartel del ascensor: 'No utilizar en caso en incendio'. Ahora baila, cose, mantiene una conversación y reconoce a su familia», atestiguó Arenaza.

El modelo de atención basado en las capacidades de las personas también ha convencido a Ana Vega, cuya madre padece el mal de alzhéimer y lleva tres años interna en la residencia de Bermeo. «Dentro de su enfermedad, le noto mucho más despierta y activa que antes», contó, reconfortada por el impacto positivo del modelo 'Etxekulez'.

De la misma opinión es Josune Gabantxo, que rememoró que antes, cada vez que iba a visitar a su ama «salía llorando de la residencia, pero ahora le veo tan alegre que me despido de ella más tranquila», aseguró.

Historia vital

«No pensé que pudiera haber dado ese cambio tan grande, pero ha pasado de estar sin apenas poder moverse a cantar y reír mucho».

Para dar el salto hacia el nuevo programa de cuidados, una de las herramientas «imprescindibles» del proceso ha sido «el conocimiento de las historias vitales de cada residente», señaló Alberdi. De esta manera, las personas residentes recuperan «sus formas de ser, gustos y hábitos que a veces quedan escondidos bajo los fármacos», expreso la médico geriatra y gerontóloga clínica de la Fundación Cuidados Dignos, Ana Vega.