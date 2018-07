Una decena de espectáculos completan el intenso fin de semana del Festival de Teatro de Lekeitio MIRARI ARTIME LEKEITIO. Sábado, 21 julio 2018, 02:00

El Festival Internacional de Teatro de Calle de Lekeitio afronta un intenso fin de semana con espectáculos para todos los gustos. La jornada de hoy será una de las más activas con siete producciones que arrancarán en la Tala (19.00) con 'It is there. Round the corner', de Efecto R. Los holandeses expondrán la relación de dos mujeres en un espacio creado por una estructura metálica tridimensional.

Una hora más tarde, en la plaza, el clown portugués Godot interpretará 'Lullaby', una performance cómica y provocadora para público adulto. Le seguirán 'Los Mañas', a cargo del alicantino Lucas Escobedo con una actuación que dejará al personaje 'Mc Guiver' como un simple aficionado. Kaleka también hará un hueco (21.00) al artista danés Karl Stets con 'Cuerdo', una experiencia que combina el juego ligero del payaso con la tensión de una película de terror. Por su parte, el madrileño Matías Zanotti se subirá al escenario de la sala Ikugarri (21.00) para poner en escena 'Escaparate vivo', una performance con personajes delirantes y vestuarios espectaculares.

La compañía francesa Bilbobasso presentará en la plaza (22.30) 'Amor', una sátira explosiva sobre la vida conyugal y para finalizar el sábado la agrupación madrileña Nueveuno exhibirá (23.30), la obra 'Sinergia 3.0', una combinación de técnicas de malabares, manipulación de objetos y danza coreografiadas con grana elasticidad. Mañana, los encuentros de artes escénicas más importante de Lea Artibai comenzarán en la plaza (13.00) con 'Sagartu', de Hika Teatroa y Oinkara Dantza Taldea, una obra callejera multidisciplinar.

Por la tarde, (18.00) tomará el relevo 'Babo Royal', de Ganso y Cia, un juego donde lo previsible sorprenderá y quedarán prohibidas la cordura y la normalidad. El dúo Cia Barsanti se encargará de cerrar la 29 edición a las 19.30 horas en la casa de cultura con 'Kale gorrian', una comedia basada en el drama social del desahucio.