Crean el Consejo de Cooperación de Gaztelugatxe para blindar la conservación del enclave El nuevo órgano coordinará a las distintas administraciones implicadas –Diputación Gobierno vasco y ayuntamientos de Bermeo y Bakio- para garantizar la protección y el uso ordenado del Monumento Natural

Iratxe Astui Bermeo Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:27

La Diputación Foral de Bizkaia ha dado un paso decisivo para reforzar la protección de San Juan de Gaztelugatxe, uno de los espacios más emblemáticos y visitados del territorio histórico. El Consejo de Cooperación del enclave del peñón coronado por una pequeña ermita, perteneciente a Bermeo, ha quedado constituido tras la aprobación del decreto foral que regula su creación, con el objetivo de coordinar a las diferentes administraciones –Gobierno vasco, Diputación y ayuntamientos de Bermeo (EH Bildu) y Bakio (EH Bildu) con competencias en su gestión.

Gaztelugatxe fue declarado Biotopo Protegido en 1998 y, desde 2013, forma parte de la Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación y Zona de Especial Protección de Aves. En 2021 fue reconocido también como Bien Cultural de Protección Especial, con la categoría de Paisaje Cultural, y un año después fue recalificado como Monumento Natural -antes Biotopo protegido-, lo que incrementa su nivel de protección. La intensa presión de visitantes que soporta el enclave natural y la diversidad de administraciones con competencias «hace necesaria una herramienta estable de cooperación que asegure tanto su conservación como un uso ordenado del espacio», apuntaron desde la Administración foral.

El nuevo órgano tendrá carácter consultivo y dependerá del departamento de Medio Natural y Agricultura. Su misión será alinear intereses y actuaciones de todas las instituciones implicadas, fomentar la colaboración interadministrativa y proponer iniciativas comunes que contribuyan a preservar el entorno. Además, prestará especial atención a las celebraciones tradicionales que tienen lugar en el lugar.

La presidencia recaerá en la diputada foral de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa, mientras que la vicepresidencia será ejercida de forma alterna por los ayuntamientos de Bermeo y Bakio. También formarán parte representantes del Gobierno Vasco y de la propia Diputación en materias relacionadas con patrimonio natural, cultural y gestión del litoral.

La puesta en marcha del nuevo órgano de cooperación persigue « dotar a la gestión de Gaztelugatxe de un marco estable de cooperación que permita garantizar la conservación del espacio y ordenar adecuadamente los usos vinculados a él».