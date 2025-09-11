El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo La decimoctava etapa de la Vuelta a España, en directo
San Juan de Gaztelugatxe es uno de los enclaves naturales más visitados de Bizkaia. E.C.

Crean el Consejo de Cooperación de Gaztelugatxe para blindar la conservación del enclave

El nuevo órgano coordinará a las distintas administraciones implicadas –Diputación Gobierno vasco y ayuntamientos de Bermeo y Bakio- para garantizar la protección y el uso ordenado del Monumento Natural

Iratxe Astui

Bermeo

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:27

La Diputación Foral de Bizkaia ha dado un paso decisivo para reforzar la protección de San Juan de Gaztelugatxe, uno de los espacios más emblemáticos y visitados del territorio histórico. El Consejo de Cooperación del enclave del peñón coronado por una pequeña ermita, perteneciente a Bermeo, ha quedado constituido tras la aprobación del decreto foral que regula su creación, con el objetivo de coordinar a las diferentes administraciones –Gobierno vasco, Diputación y ayuntamientos de Bermeo (EH Bildu) y Bakio (EH Bildu) con competencias en su gestión.

Gaztelugatxe fue declarado Biotopo Protegido en 1998 y, desde 2013, forma parte de la Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación y Zona de Especial Protección de Aves. En 2021 fue reconocido también como Bien Cultural de Protección Especial, con la categoría de Paisaje Cultural, y un año después fue recalificado como Monumento Natural -antes Biotopo protegido-, lo que incrementa su nivel de protección. La intensa presión de visitantes que soporta el enclave natural y la diversidad de administraciones con competencias «hace necesaria una herramienta estable de cooperación que asegure tanto su conservación como un uso ordenado del espacio», apuntaron desde la Administración foral.

El nuevo órgano tendrá carácter consultivo y dependerá del departamento de Medio Natural y Agricultura. Su misión será alinear intereses y actuaciones de todas las instituciones implicadas, fomentar la colaboración interadministrativa y proponer iniciativas comunes que contribuyan a preservar el entorno. Además, prestará especial atención a las celebraciones tradicionales que tienen lugar en el lugar.

La presidencia recaerá en la diputada foral de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa, mientras que la vicepresidencia será ejercida de forma alterna por los ayuntamientos de Bermeo y Bakio. También formarán parte representantes del Gobierno Vasco y de la propia Diputación en materias relacionadas con patrimonio natural, cultural y gestión del litoral.

La puesta en marcha del nuevo órgano de cooperación persigue « dotar a la gestión de Gaztelugatxe de un marco estable de cooperación que permita garantizar la conservación del espacio y ordenar adecuadamente los usos vinculados a él».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  2. 2

    No hay café para todos en la Plaza Nueva
  3. 3

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  4. 4

    Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron
  5. 5

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  6. 6 Así fue el descuido de Yeray: «No tenía el bote de repuesto y fruto del estrés decidí tomarme la pastilla de mi pareja»
  7. 7

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud
  8. 8

    El alcalde del pueblo con mayor tasa de suicidios de España: «Muchas familias tienen este problema»
  9. 9

    Polonia cierra sus fronteras aéreas con Bielorrusia y Ucrania
  10. 10

    «Voy a necesitar meses de terapia para estabilizarme, porque esto es una locura»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Crean el Consejo de Cooperación de Gaztelugatxe para blindar la conservación del enclave

Crean el Consejo de Cooperación de Gaztelugatxe para blindar la conservación del enclave