La construcción del vivero empresarial de Lea Artibai se aplaza a finales de 2026 La Diputación redacta el proyecto para ejecutar las obras que se prolongarán año y medio en Ispaster para «ayudar a crecer» a la industria

Mirari Artime Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:50

El nuevo vivero empresarial que la Diputación proyecta para Lea Artibai tendrá que esperar a finales del año que viene. Aunque la institución foral tenía previsto que el complejo para «ayudar a crecer» a la industria de la costa fuese una realidad a principios de 2026, «en estos momentos y después de estar estudiando diferentes alternativas ultimamos el plan de ejecución», han señalado portavoces de la administración territorial.

«Aún no lo tenemos, pero nuestras previsiones apuntan a licitar las obras, probablemente, a principios del próximo ejercicio», han añadido las mismas fuentes. Posteriormente, será necesario otro año y medio de obras para dar forma al centro operativo de 8.500 metros cuadrados en los que se levantarán naves industriales y oficinas.

En concreto, estará ubicado en el polígono Basokoetxe de Ispaster, que en total alcanza una superficie bruta de 43.203 metros cuadrados. El elkartegi reservará 7.500 a naves industriales y mil más a a módulos de oficina. «Busca ser un ecosistema de atracción de talento y un polo de innovación en sectores clave como la industria 4.0 y el conocimiento», indicaron desde la Diputación al presentar la iniciativa.

Además, «ofrecerá una nueva oportunidad para que muchas empresas de la comarca puedan crecer y expandirse al permitir reubicar actividades económicas que han sido absorbidas por el desarrollo urbano de su entorno y que tienen topado su crecimiento», manifestaron.

Lekeitio y Gizaburuaga

Se trata de talleres, almacenes y pequeñas industrias que se dedican al almacenamiento, venta y reparación de vehículos, muebles y actividades náuticas, sobre todo, de Lekeitio y Gizaburuaga.

En esa misma línea, desde la Diputación estiman que la ubicación estratégica del futuro centro de empresas, próxima al puerto de Lekeitio – a poco más de seis kilómetros– le confiere potencial para el desarrollo de actividades relacionadas con la náutica-deportiva incluyendo la venta, mantenimiento y reparación de embarcaciones y la comercialización de productos relacionados.

«Son actividades que requieren áreas significativas, tanto cubiertas como al aire libre, para operaciones como el izado y mantenimiento, que actualmente no pueden llevarse a cabo en el puerto debido a limitaciones de espacio», destacan.

Para darle forma al plan, la institución territorial ha dedicado una partida económica cercana a los 405.000 euros tanto para redactar el proyecto, como para su ejecución que dirigirá la sociedad foral, Azpiegiturak.