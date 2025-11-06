La construcción del bidegorri entre Markina y Etxebarria arrancarán en diciembre El proyecto tiene un presupuesto de 4,8 millones de euros y un plazo de ejecución de año y medio

Mirari Artime Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:55

La Diputación arrancará en diciembre la construcción del nuevo bidegorri que unirá Markina con Etxebarria a lo largo de la margen derecha de la carretera BI-2636. Con una longitud de 1,3 kilómetros, el carril-bici protegido, enmarcado en el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Bizkaia, exigirá un desembolso económico de 4,8 millones de euros y tendrá un plazo ejecución de año y medio.

La vía ciclista discurrirá paralela al vial que conecta los dos enclaves de la cuenca del Artibai, aunque estará completamente separada del tráfico rodado mediante una barrera física de seguridad. Tendrá una anchura total de 3,5 metros, distribuida en dos carriles de 1,75 metros cada uno y un sobreancho adicional de 0,3 metros para la instalación de elementos de protección y la mejora del acabado del firme.

Este nuevo tramo ofrecerá una alternativa segura y sostenible para los desplazamientos de corta y media distancia entre estas dos localidades de Lea-Artibai. «Además de ser concebida como una infraestructura de ocio o uso deportivo, se contempla también como una opción real de movilidad activa para la ciudadanía de la zona, complementaria al actual camino peatonal Urko bidea», han señalado desde la institución foral.

El bidegorri comenzará en el portalón del palacio de Munibe, punto de partida del camino Urko bidea, a la salida de Markina. Desde ahí, por la margen derecha llegará al acceso del polígono industrial Nemak.

Con esta actuación, «la Diputación continúa avanzando hacia los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero marcados por la Unión Europea ya que el proyecto se enmarca en la Estrategia de Energía Sostenible para Bizkaia 2030, con la que se promueve una movilidad más limpia y eficiente en el territorio», han añadido las mismas fuentes.

Variante de Markina

El inicio de los trabajos de este bidegorri se une a las obras de construcción, ya en marcha, de la variante que conectará, precisamente, estos dos municipios vizcaínos uniendo las carreteras BI-633 y BI-2636 a través de un trazado de aproximadamente un kilómetro, dotado con un túnel de 335 metros de longitud.

«Se trata, sin duda, de un proyecto estratégico para mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad ambiental en la comarca», han subrayado desde la administración territorial.