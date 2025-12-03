Ea concluirá el saneamiento de su playa, puerto y ría en cuatro meses El Gobierno vasco aporta 46.000 euros al proyecto para eliminar los vertidos que acaban en sus aguas desde hace años

Imagen de la playa y el muelle de la pequeña localidad de Ea, en la comarca de Busturialdea.

Iratxe Astui Ea Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:59 Comenta Compartir

Ea avanzará en los próximos meses hacia la culminación del saneamiento integral de su playa, ría y puerto gracias al proyecto que permitirá canalizar hasta la depuradora municipal las aguas grises y negras que actualmente generan vertidos en la zona intramareal. La intervención, que se va a acometer en dos fases, supondrá un presupuesto cercano a los 158.000 euros y está prevista que se complete «para marzo de 2026», han avanzado desde el Gobierno vasco.

El Ejecutivo autonómico ha aprobado por su parte la concesión de una subvención de 46.000 euros al Ayuntamiento de Ea destinada a impulsar el proyecto de saneamiento del frente marítimo de la pequeña localidad de Busturialdea. La actuación, promovida por el departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, tiene como principal objetivo «poner fin a los vertidos» que desde hace años llegan a sus aguas y «mejorar así la calidad ambiental y la salubridad del entorno», señaló la consejera del área responsable del plan, Amaia Barredo.

Los trabajos consistirán en la instalación de un sistema de bombeo y canalización que recogerá las aguas sucias procedentes del muelle, del edificio Beletxe y del caserío 'Kosallu'. «Una vez que concluyan las obras serán conducidas hasta la depuradora municipal», explicaron. D ehecho, la medida persigue eliminar las afecciones que en la actualidad impactan en la zona intramareal, así como «favorecer un litoral más sostenible», apuntaron las mismas fuentes.

«Se trata de una actuación fundamental para garantizar que la localidad disfrute de una playa y la zona del muelle y el rio más limpia y segura», explicó asimismo la consejera Barredo. «Este proyecto supondrá dar un paso decisivo en la protección de nuestro patrimonio natural y en la mejora de la calidad de vida de los vecinos de Ea», aseguró asimismo.

En dos fases

El plan se desarrollará en dos fases. La primera, que supondrá un presupuesto cercano a los 111.000 euros, contempla la instalación del sistema de bombeo y la canalización desde el muelle hasta la depuradora municipal. La segunda fase, con un coste de más de 47.0000 euros, conectará el edificio Beletxe y el caserío 'Kosallu' a la nueva red de saneamiento.

La subvención aprobada por el Gobierno vasco financiará las actuaciones que se hayan ejecutado a lo largo de este año, «aunque el conjunto de las obras deberá quedar finalizado en cuatro meses», recuerdan. La dirección de Puertos, Asuntos Marítimos y Litoral será el órgano responsable de la gestión, el seguimiento y la inspección de la correcta ejecución del proyecto.ico del Departamento.

Temas

Busturialdea

Ea