Los bomberos, junto al coche caído al río esta noche en Markina. E.C.

Un coche cae al río Artibai en el centro de Markina y el conductor se da a la fuga

El vehículo todavía permanecía a primera hora de la mañana semisumergido tras precipitarse desde el puente

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:30

Comenta

Un coche cayó al río Artibai en el centro Markina en la noche de este jueves. Cuando los bomberos, Ertzaintza y el resto de servicios de emergencia acudieron al lugar, no encontraron a nadie en la zona, ya que el conductor se dio a la fuga tras precipitarse desde el puente, sobre las 11.50 horas.

Según ha confirmado el departamento de Tráfico, el vehículo todavía permanecía a primera hora de la mañana semisumergido en el río a la altura de Artibai kalea. Ahora, se trabaja para recuperar el coche del agua y tratar de localizar a su propietario.

