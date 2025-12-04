Un coche cae al río Artibai en el centro de Markina y el conductor se da a la fuga El vehículo todavía permanecía a primera hora de la mañana semisumergido tras precipitarse desde el puente

Iñaki Juez Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:30 Comenta Compartir

Un coche cayó al río Artibai en el centro Markina en la noche de este jueves. Cuando los bomberos, Ertzaintza y el resto de servicios de emergencia acudieron al lugar, no encontraron a nadie en la zona, ya que el conductor se dio a la fuga tras precipitarse desde el puente, sobre las 11.50 horas.

Según ha confirmado el departamento de Tráfico, el vehículo todavía permanecía a primera hora de la mañana semisumergido en el río a la altura de Artibai kalea. Ahora, se trabaja para recuperar el coche del agua y tratar de localizar a su propietario.