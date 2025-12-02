Cinco municipios de Busturialdea y Lea Artibai se integran en la Red Territorial de Igualdad Bermeo ha presentado también su candidatura para incorporarse al consejo en 2026

Nadia Nemeh, alcaldesa de Bermeo (tercera por la izquierda), entre las representantes muncipoales que han participado esta mañana en la asamblea de Igualdad.

Seis municipios de Busturialdea y Lea Artibai se han sumado a la Red Territorial para la Igualdad de Mujeres y Hombres a fin de reforzar su posición en el marco de las políticas forales. Durante la asamblea celebrada hoy por el por el departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de la Diputación se han confirmado las incorporaciones de Arratzu, Elantxobe, Ereño, Berriatua y Munitibar. Su adhesión forma parte del grupo de la docena de nuevas altas registradas este año, que elevan a 86 el número total de municipios vizcaínos integrados en la red.

Durante la sesión, la diputada del área foral de Igualdad, Teresa Laespada, subrayó el carácter «estratégico» del espacio de coordinación interinstitucional, que en los últimos años ha demostrado « la voluntad de los ayuntamientos para avanzar de forma conjunta». «Cuando un ayuntamiento incorpora la perspectiva de género, el cambio se siente inmediatamente», subrayó sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género en la acción municipal.

En el transcurso de la asamblea se ha abordado asimismo el trabajo desarrollado a lo largo del año en materia de violencia machista, así como la redacción de presupuestos con perspectiva de género, participación sociopolítica y el despliegue del programa 'GizONekin'. Además, se han compartido los resultados del proyecto piloto impulsado en Busturialdea para municipios de menos de 1.000 habitantes.

Tras la renovación del Consejo Territorial, órgano clave para la coordinación permanente entre Diputación y ayuntamientos, se ha anunciado la candidatura de Bermeo para incorporarse al mismo en el periodo 2025-2027, junto a Amorebieta-Etxano, Gatika, Gordexola y Sestao.