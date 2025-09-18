El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La orquesta barroca Propitia Sydera abrirá el ciclo de este fin de semana. E. C.

El ciclo de música sacra de Zenarruza baja el telón con tres recitales este fin de semana

La orquesta residente en el festival desde 2018 abrirá los conciertos el sábado a las seis de la tarde

Mirari Artime

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:06

El ciclo de conciertos de música sacra de Zenarruza, en Bolibar, baja el telón este fin de semana con tres nuevos recitales. El primero tendrá lugar el sábado a partir de las seis de la tarde a cargo de la Propitia Sydera Orkestra Barrokoa, con Pedro Gandia al frente. La orquesta residente en el festival desde 2018 ofrecerá el Concierto de Brandenburgo Nº 5, de Bach, con Pierre Hantai al clavecín, con obras de Mozart y Telemann.

El domingo, el público tendrá una doble cita. Al mediodía (13.00 horas), será el turno del organista Óscar Candendo, profesor de la especialidad de órgano en la escuela superior de música de Cataluña desde su fundación en 2001 y organista en el Buen Pastor, de San Sebastián. Candendo, doctor en Musicología por la Universidad de Valladolid, se centrará en compositores como Purcell, Buxtehude y Bach.

Apoyo del público

Por la tarde, llegará la actuación de la agrupación Al Ayre Español, dirigida por Eduardo López Benzo, que fundó el grupo con el propósito de hacer frente a los tópicos que han rodeado a las interpretaciones de la música barroca española. Durante su recital, interpretarán el oratorio 'Il martirio di Santa Teodosia', de Alessandro Scarlatti, uno de los compositores de mayor relevancia del período barroco.

Durante la primera parte del festival, los conciertos han vuelto a registrar un importante éxito de público con la presencia de cerca de medio millar de espectadores en cada recital.

