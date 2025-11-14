El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ciclistas del club Matitxako de Bermeo en una de sus salidas. M.T.T.

Los ciclistas de Matxitxako pedalean mañana hasta Durango por el cáncer de próstata

El club bermeotarra sumará 125 kilómetros a la campaña 'Bizkaia Bike' para recaudar fondos destinados al estudio de la enfermedad

Iratxe Astui

Bermeo

Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:09

Comenta

El club ciclista Matxitxako Txirrindulari Kirol Taldea de Bermeo participará mañana sábado en la segunda edición de la campaña 'Bizkaia Bike', impulsada por la Asociación Contra el Cáncer de Bizkaia, con objetivo de visibilizar el cáncer de próstata y recaudar fondos para su investigación. La campaña se ha fijado este año el reto colectivo de sumar 30.000 kilómetros, que se traducirán en la misma cantidad de euros para financiar proyectos científicos. «Vamos a repetir ese compromiso con un recorrido de ida y vuelta entre Bermeo y Durango», apuntó Álvaro Santxa del club ciclista Matxitxako de Bermeo.

La ruta sumará, por tanto, un total de 125 kilómetros a la campaña. Los corredores partirán a las 7.30 horas desde la rotonda del Artza de la villa marinera y se prevé su llegada a la sede de la asociación contra el cáncer en Durango a las 10.49. «Realizaremos una parada antes de regresar a Bermeo para las 13.30 horas», detallaron los aficionados a la bicicleta que apoyarán la iniciativa solidaria.

1.776 nuevos casos

No obstante, los organizadores invitan a sumarse a cualquier tramo del recorrido y solicitan que los participantes comuniquen en redes sociales los kilómetros realizados bajo la etiqueta #bizkaiacontraelcancer. «Cuántos más kilómetros sumemos entre todos más cerca estaremos de alcanzar los 30.000 euros», animaron también desde la agrupación deportiva de la villa marinera.

El impulso a la investigación resulta especialmente relevante en un contexto en el que el cáncer de próstata constituye el tumor más frecuente entre los hombres y la tercera causa de mortalidad oncológica masculina. Según los datos aportados por el Observatorio de la Asociación Contra el Cáncer, el año pasado se diagnosticaron 1.776 nuevos casos de cáncer de próstata en Euskadi, 930 de ellos en Bizkaia.

