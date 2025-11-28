Un centenar de ornitólogos se dan cita este fin de semana en Urdaibai Expertos y aficionados celebran la cuarta edición del Congreso de Euskadi en la Torre Madariaga de Busturia

La cuarta edición del Congreso Ornitológico de Euskadi reúnirá este fin de semana en Busturia a especialistas, investigadores, jóvenes naturalistas y aficionados para analizar los principales retos actuales en la conservación de las aves. El encuentro, organizado por la Sociedad de Ciencias Aranzadi con la colaboración del Comité Ornitológico de Euskadi y el apoyo de la Diputación, se desarrolla el sábado y el domingo en la Ekoetxea que alberga la torre Madariaga de Busturia.

La cita trianual se ha consolidado desde 2016 como el principal foro de referencia para la ornitología vasca y un año más espera congregar a cerca de un centenar de participantes. El evento contribuye a «favorecer el intercambio de conocimientos y la puesta en común de avances en conservación y seguimiento de aves en Euskadi», señala Juan Arizaga, director del departamento de Ornitología de Aranzadi y coordinador del congreso. En esta edición, además, se prevé una notable participación de investigadores jóvenes, «lo que pone de manifiesto el creciente interés de las nuevas generaciones por el estudio de la avifauna», subrayan las mismas fuentes.

El programa arranca este sábado con la conferencia inaugural de Álvaro Camiña titulada 'Retos para la conservación de las aves de Euskadi. Energía renovable y aves'. A continuación, se desarrollarán varios bloques temáticos. El primero estará dedicado a la conservación y gestión de la avifauna, con especial atención a especies como el águila pescadora y el alimoche. También se presentarán estudios sobre dinámicas poblacionales de aves del País Vasco, «entre ellas el mirlo acuático, la gaviota patiamarilla, el mochuelo y la cigüeña blanca», enumeran.

Aves invernantes

La tarde del sábado tendrá como protagonistas a los expertos y aficionados a la ornitología, que «compartirán los resultados de proyectos recientes desde distintos ámbitos de la investigación ornitológica». Asimismo, se celebrará la renovación de la dirección del Comité Ornitológico de Euskadi, un proceso que se realiza cada tres años coincidiendo con el congreso.

El domingo por la mañana estará íntegramente dedicado al bloque 'Atlas de aves y sus aplicaciones para la conservación', en el que se presentará la futura publicación 'Atlas de aves invernantes de Euskadi', un «laborioso» trabajo de campo que comenzará a gestarse a partir del mes que viene. Como cierre del congreso, a mediodía se llevará a cabo la mesa redonda 'Aves, marismas y personas: equilibrios frágiles en Urdaibai', «en la que debatiremos sobre la compatibilidad entre la protección de la biodiversidad y la actividad humana en la Reserva de la Biosfera».