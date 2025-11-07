La cantera de Arteaga descubrirá sus senderos y jardín botánico en febrero El entorno natural de donde se extraía el apreciado mármol rojo de Ereño se prepara para abrirse como un espacio «accesible y educativo»

Iratxe Astui Gautegiz Arteaga Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:59 Comenta Compartir

La restauración ambiental de la cantera de Andrabide, en Gautegiz Arteaga, encara su recta final. Las obras, impulsadas por el Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai –dependiente del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco– comenzaron a mediados del mes pasado y cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que se prevé que finalicen a finales del próximo mes de febrero.

Con un presupuesto de 749.000 euros financiado por los fondos europeos Next Generation, el proyecto persigue recuperar este singular enclave y convertirlo en un espacio natural «con gran valor ecológico, social y educativo», destacan desde el área responsable de gestionar la única Reserva de la Biosfera de Euskadi. La actuación, por otro lado, supone un paso importante en la puesta en valor de la antigua explotación de mármol rojo 'Rojo Ereño' o 'Rojo Bilbao', una piedra de gran prestigio internacional que ha sido empleada desde época romana y ya figura entre el patrimonio geológico mundial reconocido por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas.

Las labores en curso incluyen la rehabilitación del suelo degradado, la plantación de especies autóctonas y la creación de nuevos hábitats destinados a favorecer la regeneración natural y la presencia de fauna. Además se va a proceder a recuperar los caminos ya existentes «para evitar que se abran nuevos trazados y proteger al máximo el entorno», explicaron. El plan medioambiental incluye la apertura de senderos interiores y pasarelas, «para facilitar a los visitantes un recorrido seguro y accesible por el interior de la cantera», así como miradores panorámicos, que se abrirán en puntos estratégicos del espacio al aire libre para contemplar las paredes de caliza rojiza y el paisaje de Urdaibai.

Con charca para anfibios

En el marco del proyecto de restauración ambiental de la cantera se creará una charca para anfibios, «que permitirá la reproducción de distintas especies y actuará como núcleo de biodiversidad». En el mismo entorno se abrirá también un jardín botánico didáctico, «con árboles y plantas autóctonas, que estarán identificados con paneles informativos para que los visitantes de todas las edades aprendan a identificar cada una de las especies y conocer sus principales características», apuntaron las mismas fuentes.

La explotación de Andrabide, que se mantuvo en activo entre los años 1968 y 1989, forma parte del histórico conjunto de explotaciones de las que, durante siglos, se extrajo la reconocida caliza rojiza de Ereño. Esta piedra, a la que tradicionalmente se le ha llamado mármol por su uso ornamental, se trata en realidad de una caliza «única», formada en el Cretácico, hace más de 110.000 años. Uno de sus rasgos más especiales es su intenso cromatismo que le confieren «los abundantes fósiles de moluscos blancos y formas redondeadas en corte», explicó Arantza Aranburu, profesora del departamento de Geología de la EHU.

La belleza y calidad de la roca, por otra parte, la han llevado a viajar por medio mundo y a integrarse en edificios emblemáticos como la sede de la ONU en Nueva York, el Vaticano, el teatro Colón de Buenos Aires, el Arriaga de Bilbao o numerosas pilas bautismales y portales de Bizkaia.