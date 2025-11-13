Una campaña educativa recorrerá varios centros para acercar el pescado a las aulas La iniciativa 'Tu clase a bordo' de la asociación de armadores de altura de Ondarroa persigue además dar a conocer el trabajo de los arrantzales

La Organización de Productores de Pesca de Altura de Ondarroa (OPPAO) ha puesto en marcha la campaña 'Tu clase a bordo', una iniciativa dirigida a escolares de Lea Artibai con el objetivo de fomentar hábitos alimenticios saludables, promover el consumo de pescado local y acercar la actividad a las nuevas generaciones.

Dirigida a los chavales que cursan sexto de Primaria incluye la presentación en el aula de un cuaderno ilustrado titulado 'Tu clase a bordo. Descubre el mundo de la pesca con el capitán OPPAO y la marinera Itsasne'.

De la mano de esos dos personajes, los alumnos se embarcarán en un viaje por el Atlántico, mientras descubren el trabajo de los arrantzales, las especies que captura la flota ondarresa –destacando merluza, rape, verdel y gallo– y las razones por la que su consumo es beneficioso para la salud y el planeta.

«Queremos que los más pequeños comprendan el valor del pescado, no solo como alimento, sino también como parte esencial de nuestra cultura marinera y del esfuerzo de las familias que viven de la mar», ha destacado el gerente de la OPPAO, Mikel Ortiz.

La actividad se impartirá en la escuela pública de Zaldupe, de Ondarroa, la jornada del martes, mientras que el miércoles se trasladará a la de Lekeitio y el jueves a la ikastola Berakruz, de Markina.

Cocinar en familia

«Las sesiones, que combinan aprendizaje y entretenimiento, correrán a cargo de representantes de la organización, que presentarán la unidad de manera dinámica con apoyo audiovisual y juegos», han añadido las mimas fuentes. «Cada alumno recibirá, además, un detalle pensado para utilizar en casa y compartir en familia la experiencia de cocinar y disfrutar del pescado».

La campaña, que forma parte del plan de producción y comercialización 2025 de OPPAO, está cofinanciado por el Gobierno vasco y el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA).