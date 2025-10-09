El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ganadores de una edición anterior del concurso de ideas empresariales de Busturialdea. Gaztedi

Busturialdea premia con 7.000 euros las mejores ideas de negocio de sus jóvenes

El certamen comarcal, abierto hasta el día 7 de noviembre, estrena un galardón especial al relevo empresarial

Iratxe Astui

Bermeo

Jueves, 9 de octubre 2025, 16:03

Comenta

Busturialdea vuelve a apostar por el emprendimiento juvenil. Para ello, los servicios de Juventud de los Ayuntamientos de Bermeo y Gernika, junto con la Asociación de Desarrollo Rural Urremendi y la Diputación, han abierto el plazo para participar en la décimo segunda edición del Concurso de Ideas Empresariales de Busturialdea. El certamen, que se ha consolidado como una de las principales iniciativas de fomento del espíritu emprendedor de los más jóvenes de la zona, busca «impulsar la creación de empleo y riqueza en Busturialdea, a través de la promoción de la innovación, creatividad y desarrollo económico local», apuntan los impulsores de la iniciativa.

Los vecinos de entre 18 y 35 años interesados en participar tendrán de plazo hasta el día 7 de noviembre para presentar sus propuestas. En esta edición, se repartirán 7.000 euros en premios, además de servicios de asesoramiento profesional, «que ayudará a los premiados a hacer realidad sus planes de negocio». La entrega de cheques tendrá lugar el 4 de diciembre en BBK Urdaibai (Busturia).

Entre los galardones destacan un primer premio de 3.000 euros, así como un segundo de 2.000. Por otra parte, la mejor idea relacionada con el sector primario estará dotada con 1.000 euros. La convocatoria de este año, además, ha incorporado otra distinción –1.000 euros– «al relevo empresarial, con el objetivo de valorar proyectos que promuevan la continuidad de negocios existentes y refuercen el tejido económico de la comarca», proponen.

La única condición para optar a las distinciones es «que la iniciativa presentada esté ubicada en Busturialdea», recuerdan. A la hora de evaluar los planes, se tendrá en cuenta la originalidad de los mismos, así como su potencial para generar empleo, la viabilidad económica y técnica y su sostenibilidad e impacto social.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motivo que ha llevado a un avión del Gobierno francés a sobrevolar Bizkaia durante horas
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  4. 4

    4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes
  5. 5

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  6. 6

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  7. 7

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  8. 8

    Hamás e Israel firman una paz temporal mientras los rehenes son reunidos en puntos seguros de Gaza
  9. 9 El restaurante de Bilbao donde se cocinan unos de los mejores callos del mundo y otras delicias
  10. 10

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian rescata la marca en el proceso concursal de Ternua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Busturialdea premia con 7.000 euros las mejores ideas de negocio de sus jóvenes

Busturialdea premia con 7.000 euros las mejores ideas de negocio de sus jóvenes