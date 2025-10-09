Busturialdea premia con 7.000 euros las mejores ideas de negocio de sus jóvenes El certamen comarcal, abierto hasta el día 7 de noviembre, estrena un galardón especial al relevo empresarial

Busturialdea vuelve a apostar por el emprendimiento juvenil. Para ello, los servicios de Juventud de los Ayuntamientos de Bermeo y Gernika, junto con la Asociación de Desarrollo Rural Urremendi y la Diputación, han abierto el plazo para participar en la décimo segunda edición del Concurso de Ideas Empresariales de Busturialdea. El certamen, que se ha consolidado como una de las principales iniciativas de fomento del espíritu emprendedor de los más jóvenes de la zona, busca «impulsar la creación de empleo y riqueza en Busturialdea, a través de la promoción de la innovación, creatividad y desarrollo económico local», apuntan los impulsores de la iniciativa.

Los vecinos de entre 18 y 35 años interesados en participar tendrán de plazo hasta el día 7 de noviembre para presentar sus propuestas. En esta edición, se repartirán 7.000 euros en premios, además de servicios de asesoramiento profesional, «que ayudará a los premiados a hacer realidad sus planes de negocio». La entrega de cheques tendrá lugar el 4 de diciembre en BBK Urdaibai (Busturia).

Entre los galardones destacan un primer premio de 3.000 euros, así como un segundo de 2.000. Por otra parte, la mejor idea relacionada con el sector primario estará dotada con 1.000 euros. La convocatoria de este año, además, ha incorporado otra distinción –1.000 euros– «al relevo empresarial, con el objetivo de valorar proyectos que promuevan la continuidad de negocios existentes y refuercen el tejido económico de la comarca», proponen.

La única condición para optar a las distinciones es «que la iniciativa presentada esté ubicada en Busturialdea», recuerdan. A la hora de evaluar los planes, se tendrá en cuenta la originalidad de los mismos, así como su potencial para generar empleo, la viabilidad económica y técnica y su sostenibilidad e impacto social.

