Busturialdea y Lea Artibai toman las calles contra la violencia machista Los municipios de ambas comarcas llaman a movilizarse el 25N para denunciar los ataques contras las mujeres

Iratxe Astui Gernika-Lumo Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:30 Comenta Compartir

Las localidades de Busturialdea y Lea Artibai se preparan para movilizarse contra los ataques machistas en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que tendrá lugar el próximo martes. Las organizaciones feministas de ambas comarcas pondrán este año el foco en las redes que alimentan la violencia: «desde las instituciones que no la consideran un problema de primer orden, hasta los entornos sociales que reproducen silencios, negacionismos y discursos de odio», señalaron.

Las movilizaciones y actividades del 25N tendrán una presencia destacada en ambas comarcas, donde asociaciones feministas, colectivos culturales y ayuntamientos han preparado una programación extensa que combina denuncia, reflexión y participación ciudadana. En Bermeo, la jornada reivindicativa comenzará a mediodía con el acto institucional convocado por el Ayuntamiento costero en Goiko Plaza. Adem´a de proceder a la lectura de un manifiesto en defensa de vidas libres de violencia, se reivindicará el compromiso «de todas y todos» en la atención y acompañamiento a las víctimas. Por la tarde, el Movimiento Feminista de la villa marinera tomará el relevo con una concentración en Taraska (19:00), «para visibilizar las agresiones y a señalar las estructuras que las sostienen».

La Administración costera (EH Bildu-Guzan) ha publicado los datos del primer semestre del año en el que los Servicios Sociales han tenido que atender a 18 mujeres víctimas de la violencia machista. Además se han registrado 47 intervenciones de la Ertzaintza, 18 asistencias sanitarias, así como 7 mujeres que recurrieron a la asesoría jurídica municipal.

Gernika vivirá también el martes una tarde movilizaciones. Busturialdeko Itaiak ha convocado una concentración a las 18:30 en el Merkurio, seguida de una manifestación a las 19:00 impulsada por Sare Feminista, que recorrerá el centro de la villa foral.

En Ondarroa, Lea-Artibaiko Itaiak llamará a concentrarse a las 18:00 en Plazagain, antes de que el Movimiento Feminista del municipio encabece, a las 19:00, una manifestación que partirá desde el puente de Zaldupe en dirección a la Alameda. El recorrido simbolizará, «la necesidad de transformar los espacios públicos en territorios seguros y de resistencia feminista», explicaron desde la agrupación feminista.

Los lekeitiarras se sumarán asimismo a una concentración a las 18:30 bajo el lema 'Resistencia feminista frente a las redes de complicidad'. La jornada se completará a las 19:00 en el cine Ikusgarri con la proyección de la película 'La Furia', que aborda desde la ficción las múltiples caras de la violencia ejercida contra las mujeres.

Markina-Xemein cerrará la noche del 25N con una movilización convocada por Morelarre, a las 20:00 desde el Arkupe. Tras la marcha, se realizará la lectura de un manifiesto que denunciará «el auge de discursos antifeministas y racistas». La agenda se ampliará el 27 de noviembre con el recital musical 'Manttalingo alaba' en el Uhagon Kulturgunea; una propuesta artística que combina poesía, acordeón, violín y voz.