Busturialdea y Lea Artibai encienden la Navidad con luces y numerosos planes

El encendido de los árboles y la iluminación navideña dará la bienvenida oficial a una de las épocas del año más esperadas. Los municipios de la zona tienen todo preparado para inaugurar sus particulares programas repletos de ambiente, tradición e ilusión. La agenda, especialmente intensa durante el puente festivo, marcará la antesala de la llegada del Olentzero.

Gernika-Lumo

Caracoles y pista de patinaje

El acto del encendido oficial de la iluminación navideña tendrá lugar esta tarde a las 18.00 horas en Foruen plaza con una chocolatada. Mañana, se celebrará la última sesión de mercados especiales del primer fin de semana del mes que en esta ocasión estará dedicada al caracol. Los comerciantes y hosteleros de la localidad han organizado, asimismo, un amplio programa de actividades que contará con una pista de patinaje en la plaza del ayuntamiento, a partir de esta tarde. El mercado navideño tomará también las calles de Gernika a partir de hoy y hasta el domingo.

Bermeo

Mercado y solidaridad

La iluminación de árboles y adornos navideños se activará mañana en coincidencia con las últimas luces del día. El fin de semana, la villa marinera inaugurará su mercado navideño de productos locales, que tendrá lugar en el frontón Artza, de 10.30 a 20.00 horas. El evento organizado por la asociación de comerciantes Berton contará con un espacio gastronómico en el muelle des exterior. La solidaridad también tendrá cabida con la feria de juguetes, entre los días 9 y 12, en la escuela pública de San Francisco. La Asociación Contra el Cáncer, por su parte, también mantendrá abierto un espacio solidario en sus locales de Erreten. El Museo del Pescador acogerá el próximo martes el concierto 'Sonidos Navideños' (18.00), y el viernes los niños podrán disfrutar del teatro 'Xaboi saltzailea', en la sala Nestor Basterretxea (18.00). Al día siguiente, Alkartasuna Dantza Taldea animará desde el mediodía las calles de la villa marinera con una romería. La programación contará el día 14 con el canto de villancicos a cargo del Coro Maika, (13:00) en el museo.

Ondarroa

Música y deporte

Los alumnos de la escuela de música serán los encargados de abrir el martes a la tarde la extensa y variada programación diseñada en Ondarroa. El concierto que ofrecerán a partir de las siete de la tarde en la parte vieja dejará paso el sábado al mercadillo de artistas que mostrarán sus piezas en la plaza de abastos. El domingo día 13 llegará una de las citas más populares y participativas con la tradicional carrera Memorial Egia-Iriondo, mientras que el lunes la iglesia de Kamiñazpi se llenará para el concierto de villancicos. Las salidas de montaña, el torneo de fútbol del Aurrera y las regatas de trainerillas también se sumarán a un cartel en el que no faltarán los hinchables, que llegarán al polideportivo los días 26, 27 y 28 y los desfiles de Olentzero y los Reyes Magos.

Lekeitio

Feria de Santo Tomás

Aunque en Lekeitio la feria de Santo Tomás será una de las citas más típicas de las Navidades, la oferta cultural organizada para las próximas semanas presenta actividades para todos los gustos. Los golosos tendrán chocolate tras el encendido de luces que la asociación de comerciantes llevará a cabo el día 12 a partir de las 19.30, mientras que el jueves siguiente llegará la oportunidad de degustar castañas asadas (10.30). También habrá marijesiak, concurso de ajedrez, conciertos de villancicos, partidos de pelota y la carrera de San Silvestre.

Markina-Xemein

Luces y bertsos

Los comerciantes de Markina han sido los primeros de Lea Artibai en encender las luces navideñas para alumbrar una programación que este lunes presenta la habitual cita con los mejores bertsolaris del momento en el frontón (17.30). Los chavales, por su parte, tendrán tirolinas, hinchables y talleres, además de una gala, el sábado día 3 de enero a las 18.00 horas, en la que vivirán en directo la magia de la Navidad. Antes saludarán a Olentzero y Mari Domingi.