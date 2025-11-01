Bufones, hechiceros y saltimbanquis animan las calles de Lekeitio en su 700 aniversario

María de Maintenant Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:33 Comenta Compartir

La lluvia no ha conseguido aguar la fiesta en Lekeitio. La localidad costera celebra el 700 aniversario de su fundación a través de un gran evento lleno de color que ninguno de sus habitantes se ha querido perder. El olor a dulce recién hecho ha marcado el inicio de la jornada. A partir de las 11.00 horas vecinos y visitantes han empezado a desfilar por los puestos colocados en la plaza del Ayuntamiento para deleitar el paladar con tartas de queso, almendras garrapiñadas o pan recién horneado mientras conocían de primera mano los oficios típicos de la Edad Media. Paraguas en mano, han recorrido las calles para vivir la gran efeméride, porque no era día para quedarse en casa. Durante el proceso les han acompañado bufones, hechiceros y saltimbanquis, que se han encargado de llenar de vida cada rincón.

En uno de los puestos se encontraba Álex Rueda, cantero, que ha llegado hasta Lekeitio para hacer un taller ilustrativo de tallado en piedra. Su mostrador ha acaparado las miradas de los más curiosos. «Es importante divulgar los oficios antiguos, que las nuevas generaciones comprendan cómo se trabajaba antes. Se trata de uno de los más importantes de la Edad Media. Hay que valorar lo que tenemos. Ahora, por ejemplo, no es común ver edificios de piedra, pero hay que tener en cuenta que eso que vemos hoy está aquí gracias al trabajo de una persona que se dedicó a ello hace muchísimos años», relata desde su puesto.

El municipio revive cómo un 3 de noviembre de 1325 María Díaz de Haro I la Buena, Señora de Vizcaya, otorgó en Paredes de Nava la carta de aforamiento a la villa costera. A partir de entonces, se estableció un nuevo marco legal para la vida cotidiana de los lekeitiarras y consolidó a la localidad como un importante puerto ballenero y pesquero en el Golfo de Bizkaia. Se trata de una efeméride digna de celebrar. Este fin de semana Lekeitio ha viajado al pasado para llenar las calles de alegría y ambiente a través de talleres, exhibiciones, danzas y un mercado de artesanía que ha acaparado las miradas de los visitantes. En los puestos lucían desde los quesos más frescos hasta artículos elaborados a mano y con mimo, como es el caso de llaveros, lámparas, pendientes, moldeados de cerámica, perfumes, forjas artísticas...

Ver 25 fotos Maika Salguero

«Un día muy emotivo»

La escultura de un gran dragón, que los visitantes no han dudado en fotografiar con sus teléfonos móviles, ha dado la bienvenida al recinto festivo. Las calles se han llenado de ciudadanos, comerciantes y hosteleros engalanados para la ocasión. «Es un día emotivo porque cumplimos 700 años. Somo un pueblo especial que atrae a mucha gente y que mantiene su esencia euskaldun», defiende Maialen Atxa.

Se trata de un plan que muchos han querido disfrutar en familia. «Somos de Lekeitio de toda la vida. Aunque vivimos en Galdakao, venimos todos los veranos y nuestra familia también es de aquí. Para nosotros es algo emotivo, lo llevamos dentro», cuentan Jaione Garamendi, Itsaso y Lorea Elorriaga. «Hemos venido al mercado porque es una oportunidad para ver productos hechos a mano de los que no encuentras en los supermercados, y eso es lo que buscamos».

Ese es precisamente uno de los objetivos de la feria medieval: acercar a las personas todos aquellos productos hechos a mano y con mimo. «Queremos que la gente vea, toque y huela la artesanía. Tenemos la suerte de estar en un paraje maravilloso», explica Jon Antón, responsable de Olavera, un puesto de madera de olivo donde realizan llaveros, lámparas, tirachinas y peonzas, entre otros artículos. Todas las personas que se han agolpado en las calles de Lekeitio este sábado tienen un objetivo común: revivir su historia y celebrar con orgullo ser parte de ella.