«Bildu sabe muy bien que con Gorroño no hay posibilidad de hacer trampas» Jose Mari Gorroño en el mitin celebrado en Gernika junto a Itxaso Atutxa y los integrantes de su candidatura. / TORIBIO BEARES El actual alcalde de Gernika y candidato a la reelección por EA-PNV sube la temperatura de la campaña al responder a las «mentiras» de la formación soberanista JULEN ENSUNZA GERNIKA-LUMO. Jueves, 16 mayo 2019, 22:35

El actual alcalde de Gernika y cabeza de lista de nuevo a la reelección por la coalición Eusko Abertzaleak-PNV, José Mari Gorroño, ha decidido pasar al ataque ante «las mentiras» lanzadas por EH Bildu sobre la gestión municipal llevada a cabo en la legislatura que ahora acaba. El máximo mandatario aprovechó el primer mitin de campaña de su partido en Foru plaza -contó también con la presencia de la presidenta del BBB Itxaso Atutxa-, para lanzar algunos dardos a la formación independentista, así como a su cabeza de lista, José Ramón Bilbao 'Buli'.

«No es mi estilo, pero creo que es el momento de llamar a las cosa por su nombre», señaló al inicio de su intervención ante cerca de centenar y medio de personas. «El candidato de Bildu ha defendido en un pleno a los jóvenes que ocuparon el edificio de la calle Azoka, por lo tanto, tener claro que si un día os entran okupas en vuestra casa lo considerará normal. Yo no», destacó Gorroño.

Asimismo, relató uno de los «muchos desencuentros» vividos con los que fueron sus antiguos socios de gobierno -EH Bildu- entre 2011 y 2015. «Estaban dispuestos a aprobar una bolsa de trabajo en la que no les importaba echar a la calle a gente de cierta edad con tal de meter a sus amigos, pero necesitaban mi firma y no la consiguieron», explicó. Por eso, «aunque me acusan de enchufismo y no sé cuantas cosas más, Bildu sabe muy bien que con Gorroño no hay posibilidad de hacer trampas», sentenció.

El primer edil de la villa destacó que «mi equipo de trabajo y yo siempre hemos mostrado compromiso para hacer las cosas por el bien del municipio y no en contra de nadie. Las personas están por encima de las siglas. Tenemos las manos limpias y la conciencia también porque hemos actuado con transparencia, honestidad y honradez», aseguró.

Economía, cultura y deporte

Gorroño reiteró su apuesta por continuar con el trabajo interinstitucional para reactivar la economía, así como por mejorar las instalaciones culturales y deportivas existentes, además de potenciar los servicios sociales. «Estamos dispuestos a llevar a Gernika a Primera División» concluyó el máximo mandatario que en su programa electoral incluye la construcción de un espacio para conciertos, ferias y otros eventos en Los Tilos, así como la renovación y ampliación de las instalaciones de Urbieta con pistas de pádel y la del polideportivo Santanape. En el ámbito cultural recupera el ansiado proyecto de una nueva biblioteca municipal en las antiguas escuelas del Pasealeku.

La presidenta del BBB, Itxaso Atutxa, por su parte, destacó que «hay dos maneras de hacer las cosas; una sin proyecto y otra con planes de futuro como el PNV, con el objetivo de buscar el bienestar de las personas». Asimismo, reconoció que el acuerdo entre Eusko Abertzaleak y los jeltzales para concurrir en coalición a las municipales de hace cuatro años «fue un acierto buscando el bien de Gernika». «Queda camino por recorrer, pero tenemos las ideas claras. Nos mueve Bizkaia», concluyó.