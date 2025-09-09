Bermeo vibra con su 'Arrantzale Eguna' La villa marinera celebra este martes su día grande de 'Andramaris' con la tradicional bajada de cuadrillas y el homenaje a Vicente Talón, ex reportero y narrador de las campañas de Dakar para EL CORREO

Iratxe Astui Bermeo Martes, 9 de septiembre 2025, 15:21 | Actualizado 15:49h.

La lluvia no ha podido con la algarabía y las ganas de fiesta de los bermeotarras, que hoy martes celebran por todo lo alto su gran día del 'Arrantzale Eguna'. Desde primera hora de la mañana, los vecinos de la villa marinera se vistieron de riguroso azul mahón y no faltaron a la obligada bajada desde la Goiko plaza hasta los pies de la imagen de Taraska, a la que le colgaron del brazo un ramo de flores.

«Es la tradición y nos importa poco que llueva», señalaron en una cuadrilla de mujeres decididas a disfrutar de la fiesta. La jornada reservó un espacio para el reconocimiento a los hombres y mujeres que de alguna u otra manera han estado vinculadas a la tradición marinera de la localidad. De eso se encargó el txoko Lamera Gane, que este año dedicó su homenaje a Vicente Talón. El veterano periodista de EL CORREO, que el próximo año cumplirá 90 años, narró en este diario las vivencias de las «avezadas» tripulaciones vascas que participaron en las célebres campañas de Dakar durante los años sesenta. Reportero de guerra, Talón convivió durante dos semanas en cubierta con los arrantzales, como si fuera uno más.

«Estuve a bordo del 'Vista Alegre', de Bermeo, y del 'Armiche', de Lekeitio», recuerda Talón, conversador infatigable y auténtica enciclopedia de anécdotas. Cuenta que lo que más le impresionó sobre todo, «el espectáculo grandioso de la pesca del atún». «Los arrantzales, entintados de sangre, manejaban los anzuelos que salían disparados y a veces se les clavaban en la carne. Aun así, seguían pescando en el frenesí del momento», añadió.

Ampliar Vicente Talón muestra un cuadro con una de las entregas escritas para el periódico EL CORREO sobre las campañas de pesca de atún de Dakar. Iratxe Astui

Durante aquella experiencia fue también testigo de las rivalidades entre puertos. «Acababa de cenar en un barco de Bermeo sin recordar que los de Lekeitio ya me habían invitado. Cuando lo supieron me dijeron: '¡Con que bermeanos aceptas y lekeitiarras desprecias!'. Así que, para no quedar mal, aquella noche cené dos veces», relató entre risas. Y no olvida tampoco la fuerza de costumbres a bordo: «En pleno trópico, con el calor que hacía en aguas de Sierra Leona, no reducían su dieta; comían como si estuvieran en casa», apuntó divertido.

De vuelta a casa con pescado

Sus visitas a Bermeo fueron frecuentes -«me gustaba venir», confesó- y siempre guardó una relación especial con la localidad costera. Pese a que insistía en que no le regalaran pescado, un día descubrió que en su pequeño 'seiscientos' cargaba con un ejemplar «hermoso». «Noté un olor al llegar a Bilbao y, al abrir el maletero, encontré un pescado que me habían metido sin que me enterara», rememoró, asimismo.

El emotivo acto que tuvo lugar este mediodía en el frontón Artza, incluyó también homenajes a bermeotarras destacados como Tomás Arana, «excelente nadador, fundador del club de natación Mar Izaro y organizador de un histórico partido de waterpolo en el dique». También recordaron a Josu Fernández, «que participó en la construcción de los bloques de piedra del primer rompeolas»; y a gasajaron a los jóvenes ex remeros Alain Colunga y Jon Unanue, del club Bermeo Urdaibai, que celebra este año sus bodas de oro.

Los Andramaris de Bermeo entran mañana miércoles en su tercer día de fiestas. La programación comenzará con el concierto de Los Chimberos (13.0), parque de la Lamera, continuará por la tarde con deporte rural (18.00) y un bingo popular en las txosnas (19.30), y culminará con una sesión de bertsolaris en el frontón (21.00).