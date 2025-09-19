El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Miembros del club de submarinismo de Bermeo en una edición anterior de las jornadas internacionales de limpieza de los fondos marinos. Izaro sub

Bermeo se suma a la jornada internacional de limpieza de los fondos marinos

Los buceadores del club Izaro Sub de la villa marinera intervendrán mañana sábado en el entorno natural de Harribolas con la retirada de desechos

Iratxe Astui

Bermeo

Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:20

Los submarinistas del club Izaro Sub de Bermeo se darán cita mañana sábado en la playa rocosa de Harribolas, próxima al cabo de Matxitxako, para llevar a cabo una jornada de limpieza de residuos marinos. La actividad, que se desarrolla entre las 9.00 y 13.00 horas, consistirá en «retirar desechos acumulados en la zona que ponen en peligro la biodiversidad marina y la salud de los ecosistemas», explican desde el grupo de buceo de la villa marinera.

Con esta acción, Izaro Sub se suma a la undécima edición de la Gran Limpieza Internacional de Fondos Marinos y Playas, un evento que se celebra de manera simultánea en distintos países del mundo y que tendrá también continuidad mañana. La iniciativa, que se puso en marcha por primera vez en 2013, ha logrado movilizar a miles de buceadores y voluntarios de tierra, que consiguen extraer cientos de toneladas de basura del mar. «En la actualidad, es la mayor red de buceadores solidarios con el medio marino que existe a nivel mundial, con presencia en países como Colombia, Brasil, México, Perú o Cabo Verde», apuntan sus impulsores. La acción se enmarca, además, en otra red de ciencia ciudadana. «Los residuos que se recogen en los diferentes puntos del mundo sirven para estudios y actuaciones que buscan minimizar el impacto ambiental de la basura marina», señalan, asimismo.

Por séptimo año consecutivo, los kilos de basura extraída del litoral se transformarán «en kilos de comida que serán donados a la Federación Española de Bancos de Alimentos», recuerdan.

