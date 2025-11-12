Bermeo recurre el parque eólico de Sollube por su impacto ambiental y patrimonial El Ayuntamiento ha presentado alegaciones al plan, mientras el PNV reprocha al Gobierno local (EH Bildu-Guzan) «falta de transparencia» en torno al proyecto

Iratxe Astui Bermeo Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:50 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Bermeo (EH Bildu-Guzan) ha presentado alegaciones al proyecto, promovido por la empresa Savanna Power Solar y respaldado por el departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, al detectar en la documentación técnica «carencias ambientales, urbanísticas y patrimoniales» para lo que reclaman que se revise su viabilidad. La iniciativa contempla la instalación de seis aerogeneradores de más de 115 metros de altura y casi 30 megavatios de potencia total, repartidos entre Bermeo, Meñaka, Arrieta y otros municipios del entorno a Sollube.

El informe municipal advierte de que el proyecto «no presenta una justificación objetiva ni una obligación legal» que avale su desarrollo y recuerda que Bermeo forma parte de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, «por lo que su límite quedaría afectado por el emplazamiento de los molinos». El Consistorio costero también pide «que se estudien los efectos acumulativos de los tres parques eólicos proyectados entre Sollube y Jata» y que se analicen con más detalle las afecciones sobre el paisaje, la fauna y el ruido. En el ámbito arqueológico, se alerta de la posible afección a la estación megalítica del monte bocinero, además de exigir medidas de compensación ambiental y la reposición de los árboles que deban retirarse.

Por su parte, el grupo municipal del PNV también ha registrado sus propias alegaciones, en las que defiende la necesidad de avanzar en la transición energética «pero no a cualquier precio». Los jeltzales cuestionan la falta de transparencia del equipo de Gobierno, al que acusan de haber informado «tarde» a la ciudadanía del periodo de alegaciones, abierto desde el 18 de septiembre. «Es una falta de respeto hacia los bermeanos», denunció la concejala Ainhoa Jayo, que insistió en la importancia de compatibilizar la sostenibilidad con el bienestar de los vecinos.

Desde la formación jeltzale advierten además del impacto visual del parque y de su proximidad a caseríos del barrio de Mañu, situados a apenas 500 metros de algunos aerogeneradores. También reclama un estudio visual complementario, más prospecciones arqueológicas y un plan de gestión del tráfico durante las obras, debido al incremento previsto de maquinaria pesada.

Mientras tanto, la plataforma SOSollube, contraria a la instalación, continúa recogiendo firmas para frenar el proyecto, al argumentar que «supondría un cambio irreversible en el paisaje y en la calidad de vida de la comarca».

