Bermeo recaba ideas entre los vecinos para decidir la inversión de 50.000 euros El plazo de presentación de las propuestas concluirá el día 2 del mes que viene

El Ayuntamiento ha iniciado este mes las obras de la reforma del patio del colegio público; una iniciativa elegida por los vecinos el pasado año.

Iratxe Astui Bermeo Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:59

El Ayuntamiento de Bermeo ha puesto en marcha un nuevo proceso participativo para que los vecinos de la villa marinera decidan en qué se invertirá una parte del presupuesto municipal del año que viene. El Consistorio costero reservará una partida 50.000 euros al proyecto que resulte elegido por votación popular.

Las propuestas se podrán presentar de forma presencial en las oficinas municipales de Berhaz, la Casa de Cultura, la biblioteca, el polideportivo de Arene o la residencia Sancti Spiritus, así como por vía electrónica, a través del código QR que figura en los carteles informativos. El plazo de presentación finalizará el día 2 del mes que viene.

Las iniciativas deberán ser «de interés general, estar dentro de las competencias municipales y no superar el presupuesto máximo de 50.000 euros», señalan las condiciones de la convocatoria. Las ideas presentadas será evaluadas por una mesa técnica compuesta por técnicos municipales y representantes políticos locales «que valorará su viabilidad antes de someterlas a votación popular» entre el 14 y el 30 de noviembre. El proyecto ganador se dará a conocer durante la primera semana de diciembre.

En la pasada edición se registraron 76 propuestas, y la más votada fue la rehabilitación del patio del Colegio Público San Francisco, con 291 votos. Desde el Ayuntamiento animan a la ciudadanía empadronada en Bermeo a participar, destacando que «la implicación vecinal es fundamental para seguir construyendo el Bermeo que queremos».

