El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Ayuntamiento ha iniciado este mes las obras de la reforma del patio del colegio público; una iniciativa elegida por los vecinos el pasado año. B.U.

Bermeo recaba ideas entre los vecinos para decidir la inversión de 50.000 euros

El plazo de presentación de las propuestas concluirá el día 2 del mes que viene

Iratxe Astui

Bermeo

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:59

Comenta

El Ayuntamiento de Bermeo ha puesto en marcha un nuevo proceso participativo para que los vecinos de la villa marinera decidan en qué se invertirá una parte del presupuesto municipal del año que viene. El Consistorio costero reservará una partida 50.000 euros al proyecto que resulte elegido por votación popular.

Las propuestas se podrán presentar de forma presencial en las oficinas municipales de Berhaz, la Casa de Cultura, la biblioteca, el polideportivo de Arene o la residencia Sancti Spiritus, así como por vía electrónica, a través del código QR que figura en los carteles informativos. El plazo de presentación finalizará el día 2 del mes que viene.

Las iniciativas deberán ser «de interés general, estar dentro de las competencias municipales y no superar el presupuesto máximo de 50.000 euros», señalan las condiciones de la convocatoria. Las ideas presentadas será evaluadas por una mesa técnica compuesta por técnicos municipales y representantes políticos locales «que valorará su viabilidad antes de someterlas a votación popular» entre el 14 y el 30 de noviembre. El proyecto ganador se dará a conocer durante la primera semana de diciembre.

En la pasada edición se registraron 76 propuestas, y la más votada fue la rehabilitación del patio del Colegio Público San Francisco, con 291 votos. Desde el Ayuntamiento animan a la ciudadanía empadronada en Bermeo a participar, destacando que «la implicación vecinal es fundamental para seguir construyendo el Bermeo que queremos».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gorbea dice adiós a Xabi, el presidente del club de montaña de Areatza fallecido a los 43 años
  2. 2

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein
  3. 3 Turrón y jamón caducados en las cestas de Navidad de Getxo
  4. 4

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  5. 5 Intentan frenar la difusión de fotos de las presuntas acosadoras de la niña que se suicidó en Sevilla
  6. 6 El municipio vasco que se quedará sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años
  7. 7 Una tortilla insuperable, ¡de otra galaxia!
  8. 8

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ya revela el origen de sus detenidos
  9. 9

    El Gobierno vasco detecta dos fraudes al día por el mal uso de las VPO en Bizkaia
  10. 10 Los asesinatos de la niña Alicia y el joven Ander: ¿con cuánta cárcel se castiga tanta crueldad?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bermeo recaba ideas entre los vecinos para decidir la inversión de 50.000 euros

Bermeo recaba ideas entre los vecinos para decidir la inversión de 50.000 euros