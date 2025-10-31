Bermeo y Ondarroa contarán con nuevas fábricas de hielo en 2026 Las instalaciones producirán hasta 170 toneladas de escamas y placas refrigerantes para abastecer a los barcos y camiones de mayoristas

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo ha dado cuenta de ambos proyectos esta mañana en la Cofradía de Pescadores de Bermeo.

Iratxe Astui Bermeo Viernes, 31 de octubre 2025, 18:25

Las nuevas fábricas de hielo de Bermeo y Ondarroa entrarán en funcionamiento «el año que viene», anunció ayer la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco, Amaia Barredo, en la cofradía de pescadores de Bermeo. Ambos proyectos, que suman una inversión de más de 6,5 millones de euros, permitirán una producción conjunta de 170 toneladas diarias de hielo para mejorar el servicio a la flota y modernizar la infraestructura portuaria, señaló.

En Bermeo, la fábrica se ubicará detrás de la cofradía, que fue ampliada para tal fin hace cuatro años. Contará con dos salidas –una hacia el muelle para proveer a los barcos y otra para abastecer a los camiones¬ de las empresas mayoristas–. «Será la única instalación con carga directa a vehículos pesados, para dar servicio también al resto de fábricas del litoral en el caso de que necesiten apoyo para obtener hielo», destacaron las mismas fuentes.

La factoria de la villa marinera producirá 60 toneladas diarias de hielo en escamas, con una inversión de 2,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 10 meses, por lo que se espera que entre en funcionamiento en julio de 2026. «La antigua fábrica del muelle del Martillo se derribará en febrero», adelantó Barredo.

En cuanto a la planta de refrigeración de Ondarroa quedará integrada en la lonja de pescado y producirá hielo en escamas y en placas mediante «tecnología de última generación». Con una capacidad de 110 toneladas diarias, supondrá una inversión de 3,8 millones de euros. «Estará lista para finales de mayo», matizó.

Herramienta más eficiente

Barredo subrayó además que ambas actuaciones forman parte de un plan más amplio de transformación de los puertos vascos, «con el objetivo de dotar al sector pesquero de herramientas modernas y eficientes». En el caso de Ondarroa, avanzó también la próxima creación de una nuevo área de varadero, el derribo del antiguo edificio de Capitanía y la mejora de los servicios portuarios.

Ampliar La actual fábrica de hielo del muelle del Martillo, en Bermeo, se derribará en febrero de 2026.

«Con estas fábricas modernizamos un servicio esencial y damos un paso firme hacia un modelo más eficiente y competitivo», afirmó la consejera de Pesca del Gobierno vasco.