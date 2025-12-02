Bermeo, Mundaka y Sukarrieta impulsan tres proyectos de empleo y formación para 34 vecinos Los programas para personas desempleadas incluyen labores de albañilería, señalización, jardinería, pintura y digitalización, con contratos formativos de seis meses

Iratxe Astui Bermeo Martes, 2 de diciembre 2025, 10:46 Comenta Compartir

Los ayuntamientos de Bermeo, Mundaka y Sukarrieta han puesto en marcha un plan conjunto que ofrecerá empleo y formación a 34 personas desempleadas mediante la ejecución de trabajos de albañilería, señalización viaria, jardinería, pintura y digitalización de archivos municipales. Las tres Administraciones locales, en colaboración con Behargintza y con apoyo de fondos europeos, han diseñado tres proyectos destinados a colectivos de atención prioritaria de Lanbide, con el objetivo de «reforzar su inserción laboral» y mejorar espacios y servicios públicos de los tres municipios.

La iniciativa supone «una apuesta firme por generar oportunidades reales de empleo para quienes más dificultades encuentran en el acceso al mercado laboral», subraya la directora de Behargintza de Bermeoaldea, Nerea Hormaetxe. El programa contempla tanto formación técnica como orientación laboral individualizada, además de un contrato de seis meses con una jornada del 75% vinculado al convenio público.

Los proyectos se desarrollarán en tres ámbitos diferenciados. El primero se centrará en albañilería y señalización viaria, en el que una docena de personas desempleadas recibirán capacitación profesional y participarán en la mejora de infraestructuras y seguridad urbana en los tres municipios. El segundo abarcará trabajos de jardinería y pintura, también con 12 participantes, para la adecuación y embellecimiento de espacios públicos, parques y zonas rurales. El plan formativo' Udal Digitala', permitirá además que una decena de vecinos trabajen «en la digitalización del archivo municipal de Bermeo y en tareas de apoyo tecnológico para modernizar la gestión administrativa local», explicaron.

Digitalización de documentos

Las actuaciones previstas incluyen asimismo labores de mantenimiento, adecuación de calles, rehabilitación de entornos urbanos, repintado de mobiliario urbano, colocación de señalética para la seguridad vial y la organización y transformación digital de documentos públicos. «Son trabajos que permitirán responder a necesidades de interés general al tiempo que generan experiencia laboral para los participantes», apuntaron fuentes municipales.

Cada proyecto ofrecerá entre 60 y 80 horas de formación profesional, 60 horas de formación prelaboral y transversal y seis horas de orientación individual. La combinación de capacitación y contrato laboral persigue «mejorar la empleabilidad real de los participantes una vez finalice el programa», apuntan desde Behargintza de Bermeo, Mundaka y Sukarrieta. Las personas interesadas en participar en el programa deberán estar dadas de alta en Lanbide y cumplir con alguno de estos requisitos: ser desempleado de larga duración, tener más de 45 años, contar con baja cualificación, ser víctima de violencia de género, percibir ayudas públicas vinculadas a dificultades de inserción o tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33%.

Temas

Sukarrieta

Bermeo

Lanbide

Empleo

Trabajo