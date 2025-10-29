El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La fiesta de Hallowwen se dejará sentir a partir de mañana viernes en Bermeo y Mundaka. E.C.

Bermeo y Mundaka reviven la noche de Halloween con la celebración de su 'Gau beltza' de miedo

Ambas localidades se preparan para celebrar un programa con juegos infantiles, pintacaras, microteatro y un concierto de metal

Iratxe Astui

Bermeo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:02

Comenta

Bermeo y Mundaka han preparado un completo programa para celebrar su particular 'Gau Beltza' o 'Arimen Gaua', una tradición vasca que antecede al actual Halloween y que recuerda las costumbres populares en torno a la noche de los difuntos. Las actividades se desarrollarán en varios espacios de ambos municipios costeros, con propuestas para todas las edades que combinan cultura, diversión y tradición.

La biblioteca infantil de la villa marinera acogerá la tarde del viernes un taller de disfraces y maquillaje de miedo, además de un escape room dirigido a jóvenes de entre 9 y 16 años y un espacio para practicar el obligado juego del 'Ziri edo Sari' ('Truco o trato'). La programación se completará con las sesiones de microteatro 'Ohiturak', que tendrán lugar en el claustro de los Franciscanos el viernes y el sábado, de 18:00 a 21:30 horas. Las entradas, al precio de 4 euros, se podrán adquirir en la entrada del claustro.

La noche sabatina propone una nueva edición del festival 'Halloween Metal Fest', organizado por Spookypheria Productions, con la participación de los grupos Vita Imana, Killus, Kruddö y Kudai. Las entradas para el concierto, que tendrá lugar en el Kafe Antzokia de la localidad, cuestan 18 euros y se pueden adquirir en puntos de venta locales y en la web del centro cultural.

Mundaka, por su parte, celebrará mañana (18.00) una kalejira «de miedo», que partirá desde Santa Katalina hasta la plaza del Ayuntamiento, donde se instalará un 'photocall', para retratar a las cuadrillas, a partir de las 19.00 horas. En ese mismo espacio, los asistentes a la fiesta de la 'Gau Beltza' tendrán la oportunidad de maquillarse las caras al estilo de Halloween. El programa concluirá con bailes, cánticos y música (20.00).

