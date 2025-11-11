Bermeo insta a comercios, bares y asociaciones a implicarse contra la violencia machista El Ayuntamiento costero busca nuevas adhesiones para reforzar el actual mapa de 36 espacios de ayuda inmediata a las víctimas en la localidad

Iratxe Astui Bermeo Martes, 11 de noviembre 2025, 17:54

El Ayuntamiento de Bermeo (EH Bildu-Guzan) quiere dar un nuevo impulso a su plan de acción contra la violencia machista con la búsqueda de nuevas adhesiones a la red de puntos seguros de la villa marinera. Para ello, el Consistorio costero ha lanzado un llamamiento a comerciantes, hosteleros y asociaciones locales de diversa índole para que se sumen a la iniciativa y contribuyan a ampliar «al máximo» el actual mapa de 36 espacios de apoyo y protección inmediata para víctimas en la localidad.

El proyecto avanza «gracias al compromiso de los ciudadanos», señala la concejala del área municipal de Igualdad, Arantza Ormaza. «Cada nuevo punto seguro refuerza la protección y la confianza de las personas que puedan necesitar ayuda», añadió, asimismo.

Con el fin de facilitar los nuevos apoyos, la Administración local ha organizado dos sesiones informativas en la Casa de Cultura. La primera, dirigida a las agrupaciones interesadas, tendrá lugar mañana, entre las 18.00 y las 19.30 horas, mientras que el segundo encuentro, orientado a comerciantes y profesionales de la hostelería, se celebrará el próximo día 20, de 19.00 a 21.00 horas. Las inscripciones se podrán formalizar a través de la dirección de correo electrónico berdintasuna@bermeo.eus o el número de WhatsApp 688638449.

Los establecimientos que se incorporen a la iniciativa recibirán formación específica «para saber cómo actuar en el caso de que una mujer que ha sufrido una agresión machista necesite de su apoyo», explicaron fuentes municipales. «Los negocios le ofrecerán un espacio de seguridad, escucha y acompañamiento mientras se activan los recursos especializados».

La red de puntos seguros de Bermeo se consolidó el pasado con 36 locales –muchos de ellos integrados en la asociación de comerciantes Berton–. Todos están identificados con una pegatina visible en su entrada o escaparate principal.

En cinco idiomas

El mapa, por otro lado, se puede consultar actualizado en las oficinas municipales de Berh@z, la Casa de Cultura y la oficina de Turismo, y se distribuye en euskera, castellano, francés, rumano y árabe para asegurar su accesibilidad. «Los puntos seguros son espacios de apoyo y confianza», explicó Ormaza. «Queremos que cualquier persona que se vea ante una situación de acoso o agresión tenga siempre cerca un lugar al que poder acudir en Bermeo», añadió.

