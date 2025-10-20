Bermeo inicia un nuevo programa de prevención de adicciones para jóvenes El Ayuntamiento costero impulsa el curso de talleres educativos para fomentar hábitos saludables y concienciar sobre los riesgos del consumo

El Ayuntamiento de Bermeo ha puesto en marcha esta semana una nueva edición de los talleres de prevención de drogodependencias y adicciones dirigidos a los jóvenes de la villa marinera. La iniciativa, desarrollada en colaboración con centros educativos del municipio, –instituto, Formación Profesional (FP), Eleizalde Ikastola, Colegio Sagrado Corazón y la Escuela Náutica Pesquera–, forma parte del programa anual de educación para la salud que se desarrollará a lo largo del curso escolar.

Los talleres, que esta semana se imparten en el instituto, tienen como objetivo «promover la reflexión entre los jóvenes sobre los hábitos de consumo, los riesgos asociados y las alternativas saludables», explican fuentes municipales. Las sesiones, no obstante, se adaptarán a cada nivel educativo y abordarán desde los primeros consumos de tabaco o alcohol hasta el impacto de las drogas sintéticas.

Entre los contenidos, el alumnado de Primero a Cuarto de ESO, así como el de FP trabajará temas como «la comprensión de la dependencia como enfermedad mental, los patrones de consumo en la adolescencia y la búsqueda de formas de ocio saludable entre iguales , detallaron. El programa incluirá, asimismo, la Semana Tik-Tak-Tok, «centrada en el uso responsable de las pantallas».

