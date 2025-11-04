Bermeo entra en el mapa mundial de la conservación marina por sus tiburones y rayas La Unión Internacional por la Naturaleza ha reconocido sus aguas como área «clave» del Cantábrico para la protección de la tintorera

Bermeo ha entrado de manera oficial en el mapa mundial de la conservación marina en el que se reconocen las zonas más valiosas del planeta para la supervivencia de los grandes depredadores del océano. Para ello, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha señalado las aguas próximas a la villa marinera como un Área de Importancia para Tiburones y Rayas (ISRA, por sus siglas en inglés), un título que sitúa al puerto vizcaíno en una de las zonas «clave» del Atlántico europeo para la supervivencia de estas especies amenazadas.

La designación se enmarca en el proyecto 'The.Shark-Ray.map', liderado por investigadores de la Universidad de Oviedo y financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El reconocimiento de Bermeo se suma, asimismo, al de Avilés-Colunga (Asturias), lo que convierte a ambas localidades costeras en las primeras áreas ISRA del mar Cantábrico, junto al de los Cañones de Cap Bretón, frente a la costa vasco-francesa. «Entre las tres completan un triángulo cantábrico de gran relevancia ecológica para los elasmobranquios», subrayaron los expertos.

Estas zonas se definen como áreas donde los tiburones y las rayas realizan funciones esenciales para su supervivencia, como la reproducción, la alimentación o el refugio. En el caso del entorno bermeano, destacan especies como la tintorera o tiburón azul (Prionace glauca), el cailón o marrajo sardinero (Lamna nasus) y la raya mosaico (Raja undulata), clasificadas como vulnerables o en peligro de extinción.

«Estas áreas no implican de momento una protección legal directa de estos animales, pero sí representan un puente entre la ciencia y la gestión pesquera sostenible», explicó la investigadora Laura Miralles, de la Universidad de Oviedo. «Nos permiten identificar zonas prioritarias y sentar las bases para futuras medidas de conservación basadas en evidencia científica», señaló.

Además de los datos recogidos por los equipos de investigación, también han sido fundamentales las aportaciones de buceadores, fotógrafos y arrantzales locales, que a través de sus testimonios y observaciones han permitido trazar el mapa marino de mayor valor ecológico del Cantábrico.

Buceo con escualos

«Ha sido un orgullo participar en esta iniciativa que contribuye a la conservación de estas especies y a dar a conocer en el mundo la riqueza marina que atesoramos en nuestras aguas más próximas», ha apuntado por su parte a EL CORREO, Isaías Cruz, gerente de la empresa Makopako, que ofrece salidas desde Bermeo para bucear a ras de la superficie con los escualos.

El reconocimiento de Bermeo se enmarca dentro de un conjunto más amplio de la UICN, que ha catalogado 124 áreas importantes, 5 candidatas y otras treintena de zonas de interés para la protección de tiburones y rayas en el Atlántico europeo. De ellas, 34 se encuentran en aguas españolas, una cifra que supone el 27% del total.

Aunque no gozan de buena reputación, los tiburones que frecuentan las aguas de Bermeo son «totalmente inofensivos», apunta el especialista en las tintoreras, Isaías Cruz. «Es más, no les gusta la carne humana», tranquiliza.

Los escualos de esta especie se pueden observar a escasas ocho millas del puerto pesquero, donde se localiza una guardería de estos depredadores. «Representan un papel muy importante dentro del ecosistema marino», aseguran los expertos.

