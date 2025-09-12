Bermeo enfrenta su segundo fin de semana de fiestas con el sukalki como plato fuerte La villa marinera celebra mañana sábado otro de los días grandes de sus 'Andramaris' con el toro de fuego y la romería de Laprast por la noche

Cuatro amigos muestran su cazuela de sukalki en una edición anterior de las fiestas de Bermeo.

Iratxe Astui Bermeo Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:22 Comenta Compartir

Bermeo celebrará mañana sábado su esperado Día de Sukalki, que, aunque sin competición, promete reunir a numerosas cuadrillas en las campas de la Tala para preparar el tradicional guiso y disfrutar del ambiente festivo. La jornada comenzará con un taller circense junto a la cantina (11.30) y la actuación del grupo de cantores Josepa Kale Kale una hora después. La Goiko plaza será el escenario del toro de fuego que echará chispas y perseguirá al público, a partir de las 21.00 horas. La romería nocturna correrá a cargo del grupo Laprast en el parque de la Lamera, a partir de las 22.00 horas.

Euskotren, por su parte, ofrecerá un servicio especial de transporte nocturno, con 8 trenes por sentido en el tramo Gernika-Bermeo y 4 entre Amorebieta y la villa marinera. Este servicio complementará la oferta de la línea de Matiko, que une la localidad costera con Bilbao.

Los 'Andramaris' proseguirán el domingo con el pasacalles de los gigantes, al mediodía. El recinto de las txosnas acogerá la fiesta de la espuma (14.00), mientras que el frontón Artza será escenario de la disputa de partidos de pelota (18.00).

Teatro con Buselektrikue

A partir de las 16.00 horas se abrirá un parque infantil en la Erribera. Puro Relajo ofrecerá su concierto a las 20.30 horas en el escenario de la LAmera, tras las actuaciones de las bandas Ah! y Anari.

La cita central del lunes será el campeonato de play black, que comenzará a las 19.00 horas. El programa de la jornada incluye también la representación teatral 'Etxa gatza', del grupo local Buselektrikue, en la sala Nestor Basterretxea. Habrá dos sesiones con entrada gratis, a las 19.00 y 21.00 horas.

La festividad de Santa Eufemia pondrá fin a los 'Andramaris' de Bermeo con la celebración de la tradicional feria agrícola.