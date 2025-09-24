Bermeo destaca la «alta participación vecinal» en las fiestas de Andra Mari y Santa Eufemia El Ayuntamiento de la villa marinera, no obstante, denuncia «algunas actitudes de desprecio» hacia las educadoras del 'Punto Morado' en el que se atienden agresiones sexistas

Bermeo ha cerrado las fiestas de Andra Mari y Santa Eufemia, que se celebraron entre los pasados días 7 y 16 del mes, con una edición marcada por la «activa» participación de los vecinos, «que se convirtieron en los grandes protagonistas de las jornadas festivas». Pese a algunos momentos en los que la lluvia hizo acto de presencia, «todas las actividades previstas pudieron desarrollarse con éxito y buena asistencia», aseguran fuentes del Ayuntamiento de Bermeo (EH Bildu-Guzan).

Desde el Ejecutivo costero, no obstante, han denunciado que se registraran «algunas actitudes de desprecio hacia las educadoras» durante las cuatro jornadas -6, 9, 12 y 13- que se ha mantenido abierto en el parque de la Lamera el servicio del 'Punto Morea' para ofrecer acompañamiento a jóvenes de entre 20 y 30 años en los casos de sufrir acoso y violencia. «Ha demostrado ser un recurso útil y necesario durante las fiestas, pero no podemos permitir ningún ataque a las personas que estuvieron atendiéndolo», han criticado.

El concejal del área municipal de Cultura, Endika Etxebarria, ha destacado por otr aparte «la gran implicación vecinal» en cada actividad llevada a cabo durante las fiestas patronales, desde actuaciones musicales y teatro hasta kalejiras y actos protocolarios. «Los conciertos fueron uno de los puntos fuertes como la actuación de Puro Relajo», subrayó.

La bajada de Almika del día 7 fue otra de las iniciativas festivas que recibió «muy buena acogida». Asimismo, el Consistorio costero agradeció la colaboración de la Comisión de Txosnas y destacó la labor del personal municipal, «que ha resultado fundamental porque se han afanado en la limpieza de las calles para el buen desarrollo de los festejos en los que se generaron más residuos de lo habitual».

También ha sido valorado de manera positiva el adelanto en media hora de algunos actos nocturnos importantes de los 'andramaris', como la última sesión de fuegos artificiales y el recorrido del duelo de Xixili, «que permitió una mejor organización y mayor seguimiento por parte del público».

