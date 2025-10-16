Bermeo declara hoy día de luto por la muerte del niño que cayó de un balcón El Ayuntamiento de la villa marinera ha expresado su profundo pesar a la familia y ha colgado un lazo negro de la fachada de la Casa Consistorial en señal de duelo

Lazo negro en la facahda del Ayuntamiento de Bermeo en señal de duelo por la muerte del niño.

El Ayuntamiento de Bermeo ha declarado este jueves día de luto oficial tras la muerte del niño ocurrida en la tarde de ayer en el municipio costero. Como muestra de duelo, se ha colocado también un lazo negro en la fachada de la Casa Consistorial, «símbolo del apoyo de todo el pueblo».

El trágico suceso tuvo lugar sobre las 15.30 horas de este miércoles, cuando el menor de 5 años falleció al caer desde el balcón de un quinto piso en el número 8 de la calle Iparragirre de la localidad. La Ertzaintza investiga las circunstancias del accidente, ocurrido en la vivienda donde el menor residía con su madre y su hermano mayor.

En una declaración conjunta, los tres grupos que conforman el Ayuntamiento costero (EH Bildu, Guzan y PNV) han expresado su «profundo pesar y tristeza» y han trasladado sus «más sinceras condolencias y solidaridad» a la familia, amistades y personas allegadas del menor.

«En estos momentos de consternación, consideramos fundamental mantener el respeto y la calma» señala el comunicado hecho público por el Ejecutivo costero hace unos minutos. Asimismo, han pedido «mantener el respeto y la calma» y ha apelado tanto a los vecinos como a los medios de comunicación a «respetar la intimidad y el espacio de duelo de la familia, evitando la difusión de rumores o especulaciones y priorizando siempre la dignidad y el sufrimiento de las personas».

Por último, el Ayuntamiento de Bermeo ha reafirmado su compromiso con los valores de «solidaridad, convivencia y respeto», y ha hecho un llamamiento al conjunto de la ciudadanía a «responder con serenidad, responsabilidad y empatía ante este doloroso suceso».

