Bermeo cerrará el acceso desde Gernika el martes para instalar el elevador a Itsasbegi El dispositivo afectará a la calle Txibitxiaga entre las 8.00 y las 11.00, y también al servicio de Bizkaibus, que fijará su última parada en Mundaka durante esa franja horaria

La travesía de Txibitxiaga quedará cerrada al tráfico entre las 8 y las 11.00 horas del martes.

Iratxe Astui Bermeo Jueves, 30 de octubre 2025, 18:43

Los trabajos para la instalación del tan esperado ascensor que conectará las áreas residenciales de la zona alta de Txibitxiaga e Itsasbegi, en Bermeo, obligarán el próximo martes a cerrar la principal vía de acceso desde Gernika al centro urbano, clave para la circulación de la villa.

Desde el Ayuntamiento costero (EH Bildu-Guzan) han señalado que las labores que se desarrollarán durante la mañana requerirán el uso de grúas y vehículos de grandes dimensiones, lo que hará necesario cortar el tráfico por la calle Txibitxiaga, en ambos sentidos, entre las 8.00 y las 11.00 horas.

«A partir de esa hora y hasta las 15.00, se habilitará un único carril de circulación, regulado por la Policía Municipal, para permitir el paso alternativo de vehículos», han avanzado fuentes municipales.

Además, a partir de hoy quedará prohibido aparcar en la calle Itsasbegi, y durante la jornada del martes no se podrá acceder a los garajes ni a las zonas próximas a la obra.

El Bizkaibus procedente de Gernika también se verá afectado el martes por el dispositivo, ya que su última parada se fijará en Mundaka entre las 8.00 y las 11.00 horas, «mientras permanezca cortado el tráfico en Bermeo», aclararon las mismas fuentes.

Con vistas al puerto

El nuevo ascensor tendrá una altura de 22 metros, necesaria para salvar la pronunciada pendiente que separa Txibitxiaga de Itsasbegi. Contará con una cabina acristalada con capacidad para seis personas, «orientada hacia el mar para aprovechar las vistas al puerto», explicaron.

Las paredes laterales de la cabina, no obstante, serán ciegas con el fin de preservar la intimidad de las viviendas más próximas y estarán dotadas de luces «que se apagarán por la noche».