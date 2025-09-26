El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los vecinos de Mendata revivieron el pasado año los 'Sanfermines' durante su día grande de las fiestas. E.C.

Bermeo, Busturia, Ereño y Mendata despiden el mes con sus fiestas de San Miguel

Las localidades de Busturialdea se ambientarán con deporte, gastronomía y conciertos durante el fin de semana

Iratxe Astui

Mendata

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:05

La comarca de Busturialdea despedirá de manera oficial al verano con la celebración de las fiestas de San Miguel, que tendrá lugar entre hoy y mañana en las localidades de Bermeo, Busturia, Ereño y Mendata. El programa festivo de la villa marinera arrancará con una marcha ciclista en familia, que partirá desde la plaza de Taraska (8.30) hasta el barrio San Migel de la localidad.

Un grupo mariachi animará el ambiente en el enclave rural poco después de que comience el popular concurso de tortillas (13.00). Por la tarde, habrá juegos infantiles, degustación de txakoli y la actuación de las bandas locales de Aiama y Unholy covers.

Busturia también se sumará hoy a la fiesta en el barrio de Altamira, donde esta tarde se disputará la final de los partidos de pelota (17.00) y uan actuación musical en la Casa de Cultura (19.00). Para mañana, el programa anuncia la exhibición de bailes de Irrintzi Alaia al mediodía y pruebas de bueyes por la tarde.

Mendata también vivirá hoy su día grande de las fiestas con un programa inspirado en los Juegos Olímpicos y una comida popular. La jornada dominical se centrará en las pruebas de deporte rural.

En cuanto a Ereño, los festejos de San Miguel también se dejarán sentir durante el fin de semana con el concurso de paellas y el lanzamiento de la azada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  4. 4

    «Tuvo mala suerte. Le tocó a él», dicen los amigos de Haitam, el joven muerto de una puñalada en Solokoetxe
  5. 5 Detienen en Santutxu a un joven de 22 años acusado de tres agresiones sexuales en dos días, robo con violencia y lesiones
  6. 6

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  7. 7

    Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia
  8. 8 El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarle con 1,3 millones
  9. 9

    Nueva carta a sus padres de uno de los niños del polémico campamento de Bernedo
  10. 10

    La plantilla de Petronor convoca huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bermeo, Busturia, Ereño y Mendata despiden el mes con sus fiestas de San Miguel

Bermeo, Busturia, Ereño y Mendata despiden el mes con sus fiestas de San Miguel