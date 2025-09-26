Bermeo, Busturia, Ereño y Mendata despiden el mes con sus fiestas de San Miguel Las localidades de Busturialdea se ambientarán con deporte, gastronomía y conciertos durante el fin de semana

Los vecinos de Mendata revivieron el pasado año los 'Sanfermines' durante su día grande de las fiestas.

La comarca de Busturialdea despedirá de manera oficial al verano con la celebración de las fiestas de San Miguel, que tendrá lugar entre hoy y mañana en las localidades de Bermeo, Busturia, Ereño y Mendata. El programa festivo de la villa marinera arrancará con una marcha ciclista en familia, que partirá desde la plaza de Taraska (8.30) hasta el barrio San Migel de la localidad.

Un grupo mariachi animará el ambiente en el enclave rural poco después de que comience el popular concurso de tortillas (13.00). Por la tarde, habrá juegos infantiles, degustación de txakoli y la actuación de las bandas locales de Aiama y Unholy covers.

Busturia también se sumará hoy a la fiesta en el barrio de Altamira, donde esta tarde se disputará la final de los partidos de pelota (17.00) y uan actuación musical en la Casa de Cultura (19.00). Para mañana, el programa anuncia la exhibición de bailes de Irrintzi Alaia al mediodía y pruebas de bueyes por la tarde.

Mendata también vivirá hoy su día grande de las fiestas con un programa inspirado en los Juegos Olímpicos y una comida popular. La jornada dominical se centrará en las pruebas de deporte rural.

En cuanto a Ereño, los festejos de San Miguel también se dejarán sentir durante el fin de semana con el concurso de paellas y el lanzamiento de la azada.

