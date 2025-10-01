Bermeo busca un capitán para guiar buques de gran porte en el puerto

La dirección general de la Marina Mercante ha convocado las pruebas para obtener la capacitación profesional que permite ejercer el servicio de guía y maniobra ... de buques en el puerto de Bermeo. La convocatoria contempla una única plaza para la villa marinera, dentro de un proceso estatal que incluye otros puertos como Santander, Vigo, Huelva, Cádiz o Barcelona.

Los aspirantes deberán acreditar experiencia al mando de buques de arqueo bruto superior a 1.000 GT (cargueros, ferries o petroleros) durante al menos dos años en la última década, además de contar con el título de Capitán de la Marina Mercante. Asimismo deberán presentar certificaciones oficiales, copia de la tarjeta profesional, justificante de tasas y certificados médicos y físicos. El plazo para inscribirse concluirá en un mes y las solicitudes podrán entregarse en la dirección general de la Marina Mercante o en cualquier Capitanía Marítima.

Las pruebas, que comenzarán el mes que viene, constarán de varios ejercicios eliminatorios. «Los aspirantes al puesto que superen la segunda fase mantendrán el aprobado hasta que la plaza quede cubierta con el nombramiento oficial de la Autoridad Portuaria correspondiente», explican desde el departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco.

La figura del práctico resulta esencial para la seguridad marítima. En puertos como el de Bermeo, su labor consiste en asesorar y guiar a los buques durante las maniobras de entrada, atraque y salida, sobre todo en aguas de difícil acceso o con tráfico intenso.