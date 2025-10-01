El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La embarcación del práctico de Bermeo guía la maniobra de salida de un buque desde el muelle comercial de la localidad. Iratxe Astui

Bermeo busca un capitán para guiar buques de gran porte en el puerto

La Marina Mercante convoca pruebas oficiales para cubrir una plaza de Práctico en la villa marinera, a partir del mes que viene

Iratxe Astui

Bermeo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:49

La dirección general de la Marina Mercante ha convocado las pruebas para obtener la capacitación profesional que permite ejercer el servicio de guía y maniobra ... de buques en el puerto de Bermeo. La convocatoria contempla una única plaza para la villa marinera, dentro de un proceso estatal que incluye otros puertos como Santander, Vigo, Huelva, Cádiz o Barcelona.

