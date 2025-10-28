Bermeo aspira a convertirse en centro de formación e innovación de la pesca del atún El grupo BTWC de la villa marinera ha impulsado una mesa de trabajo que reúne al Gobierno vasco, Diputación, Escuela Náutica y empresas para fortalecer la competitividad y el relevo generacional del sector

El grupo Bermeo Tuna World Capital (BTWC) ha impulsado la creación de la primera Mesa de Formación e Innovación del Sector Atunero de Bizkaia, un espacio de trabajo colaborativo que reúne a representantes del Gobierno vasco, la Diputación, la Escuela Náutica Pesquera de la villa marinera y empresas del sector extractivo de aguas internacionales. El objetivo de la iniciativa es «analizar las tendencias del sector, diagnosticar los retos a medio y largo plazo y definir líneas de acción prioritarias para fortalecer la competitividad y la sostenibilidad del ecosistema atunero vasco, cuyo principal nodo se encuentra en Bermeo», explicaron desde BTWC.

La sesión constitutiva celebrada esta semana sirvió para constatar el compromiso de todos los agentes implicados en modernizar la formación marítimo-pesquera, afrontar el relevo generacional y potenciar la innovación y la reputación del sector atunero congelador. «Estamos ante una oportunidad para reformular el modelo de formación y las capacidades que el sector necesitará en el futuro», destacó Ixone Soroa, directora de Pesca y Acuicultura del Gobierno Vasco. En la misma línea, el viceconsejero de Pesca, Leandro Azkue, subrayó que el nuevo foro permitirá «alinear esfuerzos entre administración, empresas y centros formativos para anticipar los cambios normativos y tecnológicos que marcarán el futuro del sector».

Desde la Diputación, la directora general del departamento de Competitividad Territorial y Turismo, Cristina Múgica, valoró la creación de la mesa como «una oportunidad para impulsar la formación, la innovación y el desarrollo industrial ligado a la economía azul, dinamizando comarcas costeras como Busturialdea-Urdaibai».

Oportunidad profesional

Por su parte, la directora de Bermeo Tuna, Maitane Leizaola, sintetizó el sentido estratégico del proyecto al destacar el objetivo de «convertir Bermeo en un centro de formación e innovación al servicio de la pesca sostenible del bonito del norte y del atún», un paso clave -dijo- «para mantener el liderazgo global del sector y fortalecer la identidad marinera local».

Desde el ámbito empresarial, Anertz Muniategi, gerente de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores Anabac, subrayó asimismo la importancia de «mostrar a los jóvenes las oportunidades profesionales que ofrece el sector», mientras que Borja Alonso, de la atunera bermeana Albacora, incidió en «actualizar los programas formativos» para adecuarlos a las necesidades actuales.

Por su parte, Luis Fernández, administrador de la Escuela Náutica Pesquera de Bermeo, defendió «una formación más flexible y adaptada a las demandas de la flota». La Mesa de Formación e Innovación, que agrupa a una quincena de agentes de la cadena de valor del atún, volverá a reunirse en los próximos meses para definir sus retos estratégicos y su modelo de gobernanza, bajo la coordinación de Bermeo Tuna World Capital.