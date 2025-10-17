Bermeo aprueba subir un 66% el recibo de la basura El Ayuntamiento costero da luz verde al nuevo precio del recibo trimestral que cubrirá el coste real del servicio y prepara «un sistema por el que cada vecino pague según los residuos que genera»

La medida fue aprobada en el pleno de hoy viernes con la unanimidad de todos los partidos (EH Bildu-Guzan y PNV) que conforman el Ayuntamiento costero.

El pleno del Ayuntamiento de Bermeo ha aprobado la nueva tasa municipal de gestión de residuos, en cumplimiento de ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. La normativa foral obliga a los municipios a establecer una tasa específica que cubra el coste total del servicio, tanto directo como indirecto. La medida ha salido adelante con los votos a favor tanto del equipo de Gobierno municipal (EH Bildu-Guzan) como del único grupo político en la oposición del PNV

La alcaldesa, Nadia Nemeh Shomaly, explicó que la decisión «no ha sido fácil», pero que «es necesaria para cumplir la ley y mantener los servicios». «No hemos querido subir esta tasa, pero tenemos que responsabilizarnos. Queremos garantizar los servicios, repartir mejor los costes y avanzar hacia un recibo más justo y equilibrado», señaló en el transcurso de la sesión de pleno extraordinaria celebrada por la mañana en la Casa Consistorial.

La nueva tasa se estructura en dos componentes: una cuota fija, igual para todos los contribuyentes, y una cuota diferenciada, que tiene en cuenta factores como el número de personas por vivienda, el consumo o la capacidad económica. En las viviendas de hasta dos residentes, la gran mayoría en Bermeo, se pasará de pagar un recibo trimestral de unos 30 euros a 50,84 euros. «En una casa de cuatro personas pagarán 53,34 y en las de siete o más 58,36», anotaron fuentes municipales. Para los establecimientos de servicios, el cálculo se realizará «en función de la actividad y la superficie».

Nuevo impuesto sobre vehículos

Además, la Administración costera ha creado un nuevo epígrafe para trasteros y locales vacíos, y se ha constituido una mesa de trabajo que analizará la evolución del modelo y su adaptación progresiva a los principios de la ley. De momento, las industrias y algunos sectores mantendrán solo la cuota fija, «debido a la falta de datos precisos sobre personal y superficie.

La alcaldesa destacó que el objetivo final es implantar el principio de «quien más genera, más paga», en línea con la economía circular, y aseguró que se han tenido en cuenta las circunstancias de autónomos y pequeñas empresas para minimizar el impacto. De hecho, el coste de la recogida de residuos -2.474.186 euros al año-, supera ligeramente lo recaudado con la tasa, por lo que la diferencia, de unos 50.000 euros, la asume la Administración costera con fondos municipales.

En la misma sesión plenaria, el Ejecutivo local aprobó también la modificación de la ordenanza del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que aumentará un 11%. La última actualización se realizó en 2021, y la Administración costera justifica la subida «por el incremento acumulado del IPC superior al 20% desde entonces». Esta medida, por el contrario, no contó con la aprobación del grupo nacionalista.

