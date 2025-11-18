Bermeo amplía hasta los 18 años las ayudas terapéuticas a menores El Ayuntamiento modifica las bases de las subvenciones para cubrir tratamientos durante toda la etapa adolescente y aliviar la sobrecarga del sistema sanitario

El Ayuntamiento de Bermeo (EH Bildu-Guzan) ha aprobado la ampliación de las ayudas económicas destinadas a cubrir los gastos de tratamientos de estimulación y atención temprana. Hasta ahora, estas subvenciones estaban dirigidas a menores de entre 6 y 14 años, pero con la nueva modificación se extenderán hasta los 18 años.

«Los adolescentes viven cambios profundos que inciden de manera directa en su identidad, autoestima y en sus relaciones con el entorno, por lo que la asistencia terapéutica es imprescindible, sobre todo para menores con discapacidad o en situación de dependencia», señaló el concejal del área de Bienestar Social, Endika Etxebarria.

En la actualidad, los niños de 0 a 6 años cuentan con ayudas de atención temprana, mientras que los mayores de 18 años pueden acceder a otros programas de apoyo. Sin embargo, hasta ahora existía un vacío en el tramo de edad entre los 14 y 18 años, lo que obligaba a muchas familias a asumir el coste de terapias privadas. «El sistema sanitario está sobrecargado y las familias se ven obligadas a realizar un gran esfuerzo económico para garantizar el bienestar de sus hijos e hijas», apuntaron las mismas fuentes.

Con esta ampliación, el Consistorio costero busca garantizar el apoyo terapéutico durante toda la adolescencia y contribuir a reducir la presión sobre el sistema sanitario. La medida ha tenido en cuenta las recomendaciones de la Asociación Amatea, que destaca los beneficios de la terapia para el desarrollo integral de los jóvenes y la prevención de problemas más graves en la adultez, como trastornos emocionales o dificultades de adaptación.

