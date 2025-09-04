El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Dos kilómetros de retenciones en el Txorierri por un accidente entre un camión y un coche
La nueva campaña se extenderá durante el otoño. Iratxe Astui

Bermeo abre el paraguas con arte para proteger su comercio local

Una campaña municipal invita a comprar en la localidad para reforzar la economía y la vida del pueblo

Iratxe Astui

Bermeo

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:50

El Ayuntamiento de Bermeo, a través de Behargintza, ha puesto en marcha una nueva iniciativa para animar a sus vecinos a comprar en la villa marinera y apoyar al comercio de proximidad. Bajo el lema 'Badaezpada, Bermeon erosi', la campaña tiene como objetivo fidelizar a la clientela, aumentar las ventas y recordar que el pequeño comercio «es un motor esencial de identidad, empleo y cohesión social».

«Queremos que la ciudadanía sienta que comprar en Bermeo es apostar por la vida y el futuro de nuestro pueblo», ha subrayado Maite Caruezo, concejala del área municipal de Desarrollo Económico. «Cada compra en el comercio cercano contribuye a mantener viva la esencia de la localidad», ha recordado asimismo.

Como símbolo de la campaña, los 45 comercios adheridos a la misma repartirán paraguas ilustrados por un artista local, «entre las personas que realicen una compra mínima y en reconocimiento a la confianza que les presta la clientela», aclararon. «Este complemento representa el valor de cubrirnos y apoyarnos unos a otros como pueblo», explicaron las mismas fuentes.

La campaña se apoya además en un vídeo promocional que recuerda la importancia de mirar más allá de los intereses individuales: «Así como en Bermeo se observa tanto al mar como a Sollube para prever el tiempo, también debemos cuidar de nuestro entorno y de quienes lo forman». Junto a los paraguas, se repartirán pegatinas con el lema de la campaña para lucir en solapas, complementos o espacios visibles.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El final más triste después de una gran jornada de ciclismo
  2. 2

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3

    «Bilbao se ha convertido en una referencia de comportamientos incívicos e inaceptables»
  4. 4

    «Oye, que has abucheado a uno del Movistar»
  5. 5 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos de Bilbao: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  6. 6 Perico Delgado se moja por las protestas propalestinas en Bilbao por La Vuelta: «¡Pues ya está arreglado!»
  7. 7

    ¿Qué ha ocurrido para que se produzca una chapuza tan insólita como la de Laporte?
  8. 8

    La FIFA impide al Athletic inscribir a Laporte, jugador del Al-Nassr a la espera del recurso
  9. 9 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  10. 10

    El testimonio de la joven violada en Galdakao apunta a un caso de sumisión química

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bermeo abre el paraguas con arte para proteger su comercio local

Bermeo abre el paraguas con arte para proteger su comercio local