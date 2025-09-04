Bermeo abre el paraguas con arte para proteger su comercio local Una campaña municipal invita a comprar en la localidad para reforzar la economía y la vida del pueblo

Iratxe Astui Bermeo Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:50 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Bermeo, a través de Behargintza, ha puesto en marcha una nueva iniciativa para animar a sus vecinos a comprar en la villa marinera y apoyar al comercio de proximidad. Bajo el lema 'Badaezpada, Bermeon erosi', la campaña tiene como objetivo fidelizar a la clientela, aumentar las ventas y recordar que el pequeño comercio «es un motor esencial de identidad, empleo y cohesión social».

«Queremos que la ciudadanía sienta que comprar en Bermeo es apostar por la vida y el futuro de nuestro pueblo», ha subrayado Maite Caruezo, concejala del área municipal de Desarrollo Económico. «Cada compra en el comercio cercano contribuye a mantener viva la esencia de la localidad», ha recordado asimismo.

Como símbolo de la campaña, los 45 comercios adheridos a la misma repartirán paraguas ilustrados por un artista local, «entre las personas que realicen una compra mínima y en reconocimiento a la confianza que les presta la clientela», aclararon. «Este complemento representa el valor de cubrirnos y apoyarnos unos a otros como pueblo», explicaron las mismas fuentes.

La campaña se apoya además en un vídeo promocional que recuerda la importancia de mirar más allá de los intereses individuales: «Así como en Bermeo se observa tanto al mar como a Sollube para prever el tiempo, también debemos cuidar de nuestro entorno y de quienes lo forman». Junto a los paraguas, se repartirán pegatinas con el lema de la campaña para lucir en solapas, complementos o espacios visibles.

Temas

Bermeo