Beldurrezko film laburrak euskeraz ikusteko aukera zabalduko da gaur, Bermeon

Filmazpit euskerazko azpitituludun zinema zabaltzeko programaren barne, beldurrezko eta fantasiazko film-laburrak ikusteko aukera zabalduko da gaur, Bermeon. Emonaldia, hain zuzen be, Nestor Basterretxea zine aretoan izango da, 19.30etan hasita. Sarrera doan izango da. Saioan, hain zuzen be, Donostiako Fantasiazko eta Beldurrezko XXIII. Zinema asteko film laburren bilduma ikusi ahal izango dira.

Guztira, sei film-labur proiektatuko dira ingelesez eta norvegieran euskarazko azpitituluekin eta emonaldiaren iraupena 70 minutukoa izango da. Eskainiko diran film-laburren tituluak dira: 'Defeated' (8') 'Saw Misgivings' (7'), 'Posthuman' (6'), 'The cabin' (9'), 'Saving the human race' (15') eta 'Dr. Professor's thesis on evil' (25'). Filmazpit euskerazko azpitituludun zinema zabaltzeko programa Donostia Kulturak kudea-tzen dau Donostiako Zinemaldia, Euskadiko Filmategia eta Tabakalera Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroaren laguntzagaz.

«Ekimen honen bitartez, Euskadiko eta kanpoko hainbeste zinemalditan, jorratzen dabezen gaiengatik interesgarriak diran filmak hautatzen dabez, euskaraz azpititulatu eta katalogoan sartzeko», azaldu dabe Bermeoko Udaleko arduradunek.