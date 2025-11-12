Bakio mejora la entrada a Gaztelugatxe por el barrio de San Pelaio Las obras, con un presupuesto de 25.953 euros, buscan calmar el tráfico y garantizar pasos seguros para peatones

Iratxe Astui Bermeo Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:11 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Bakio (EH Bildu) pondrá en marcha en los próximos días un proyecto para mejorar la seguridad vial en el barrio San Pelaio, una zona que en los últimos años ha experimentado un notable aumento del tráfico debido a la creciente afluencia de visitantes a San Juan de Gaztelugatxe. Este incremento de vehículos y viandantes, que se desplazan desde la localidad turística hasta las inmediaciones del enclave, perteneciente a Bermeo, ha generado diversos problemas tanto en la circulación como en los desplazamientos peatonales.

«Las velocidades muchas veces son muy elevadas, la señalización es escasa y hay falta de pasos seguros para cruzar la carretera con todo el riesgo que ello conlleva», aseguraron fuentes municipales. Ante la preocupación trasladada por los vecinos de la zona, el Consistorio costero, en colaboración con la Diputación, ha diseñado una serie de medidas que se ejecutarán a lo largo de aproximadamente un mes. El presupuesto destinado a la actuación ascenderá a 25.953 euros.

Entre las intervenciones previstas se incluye la instalación de bandas transversales «para generar alerta» de cara a que los conductores aumenten su atención y aminoren la velocidad en ese tramo de la carretera BI-3101. Además, se colocará una orla de aviso en cada sentido para recordar que el límite es de 50 kilómetros por hora en la zona de paradas del autobús en San Pelaio. El plan incluirá también la ampliación del paso peatonal, «con semáforos», para facilitar el acceso entre el camino que conduce a la singular ermita del barrio rural y su aparcamiento más próximo.

Asimismo, está prevista la colocación de una señal luminosa repetidor en dirección Bermeo, «antes de la curva», para mejorar la visibilidad «y que los vehículos que se acerquen reciban la advertencia de parada con tiempo». «También reforzaremos la señalización de límite de velocidad en ambos márgenes del paso de peatones», señalaron. Por otro lado, desde el Ejecutivo del municipio turístico han advertido de que durante las obras «podrán producirse molestias en el tráfico de la zona».

Reuniones con los vecinos

Estas actuaciones se enmarcan en un proceso más amplio de mejora de la movilidad en los núcleos rurales o más alejados del entorno urbano de Bakio, tras la celebración con anterioridad de un programa de reuniones vecinales. Tras recabar las preocupaciones de los residentes en los diferentes enclaves, el Ayuntamiento trasladó a la Diputación varias propuestas para reforzar la seguridad en vías de titularidad foral, sobre todo en los barrios de Artzalde, Goitisolo y San Pelaio.

El origen de estas iniciativas, de hecho, se remonta a 2018, cuando el departamento de Tráfico y Seguridad Vial del Gobierno Vasco impulsó por su parte un estudio sobre la movilidad en la localidad costera, en línea con el 'Documento de Bases de Movilidad Sostenible', que el propio Ayuntamiento había elaborado un año antes.

Temas

Bakio

Bermeo

Bizkaia