Bakio se abre a la pedagogía verde «para transformar la educación desde la naturaleza» La localidad turística ha invitado a la experta internacional Heike Freire para participar en unas jornadas que persiguen «reforzar la relación entre la escuela, el pueblo y el entorno natural»

Iratxe Astui Bakio Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:48 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Bakio (EH Bildu) ha organizado las Jornadas de Pedagogía Verde, que se desarrollarán entre mañana viernes y el sábado con el propósito de «reforzar la relación entre la escuela, el pueblo y el entorno natural», apuntó la alcaldesa de la localidad turística, Amets Jauregizar. El encuentro, que tendrá lugar en las instalaciones de la escuela pública Urkitza, contará con la participación de Heike Freire, experta internacional y referente en el desarrollo de pedagogías verdes, «que entienden la naturaleza como un aula abierta», especificaron fuentes municipales.

La propuesta parte de la idea de que «la educación no solo enseña a interpretar el mundo, sino que también abre la puerta a transformarlo». Por ello, el Consistorio busca «fomentar dinámicas que enraícen los proyectos escolares en la vida del pueblo, al mismo tiempo que la comunidad integra su experiencia en el ámbito educativo», explicó Jauregizar. «Se trata de aumentar el conocimiento y afianzar la relación con el territorio, haciendo partícipe a toda la ciudadanía», añadió, asimismo.

La jornada inaugural del programa estará dedicada a la capacitación de los profesores, mientras que al día siguiente se abrirán espacios para las familias y el resto de público, con talleres infantiles y una sesión titulada 'Criaturas más sanas, en contacto con la naturaleza'. Asimismo, se presentará y se invitará a los vecinos a visitar el proyecto del parque botánico o 'Arboretum', situado detrás de la Casa Consistorial, que refuerza la apuesta de Bakio por una educación viva y vinculada al entorno.

Temas

Bakio