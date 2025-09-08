Los atuneros vascos del Pacífico contarán con ocho días más de pesca al reducirse la veda La Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) ha constatado el «buen estado» de conservación de los túnidos tropicales en aquellas aguas en las que faenan cuatro cerqueros de Bermeo

La flota atunera que opera en el Pacífico oriental recibirá un impulso tras la decisión de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) de reducir en ocho días la veda de pesca de túnidos. Esta medida, que se aplicará a la flota congeladora de cerco, permitirá optimizar la actividad de cuatro buques de Bermeo, principal enclave atunero de Euskadi.

El acuerdo se alcanzó durante la última reunión anual de la CIAT, celebrada en Panamá, tras constatarse el buen estado de conservación de las poblaciones de listado, patudo y rabil. La organización subrayó que las medidas de gestión adoptadas en los últimos años «han permitido mantener un equilibrio sostenible de los recursos».

Además de la reducción de la veda, se reforzarán los programas de muestreo y marcado de túnidos, con el objetivo de «recopilar información científica más precisa» sobre las diferentes especies. Otro de los avances acordados afectará al uso de los Dispositivos de Concentración de Peces (DCP, por sus siglas en inglés), para los que se implementará un sistema de recogida que reduzca los residuos derivados de la actividad pesquera. En este sentido, la Unión Europea, Estados Unidos y Ecuador han sellado un acuerdo para crear un fondo destinado a la retirada y recuperación de los también denominados 'objetos'.

Proteger a los tiburones

En cuanto a la flota de palangre, la CIAT aceptó una propuesta europea para modificar la actual normativa de conservación de tiburones. El objetivo es investigar y desarrollar nuevas herramientas que garanticen una mayor protección de estas especies durante las operaciones de captura y liberación.

El año pasado, un total de 42 embarcaciones españolas faenaron en aguas reguladas por la CIAT: cuatro cerqueros con base en Bermeo y 38 palangreros gallegos.

