El 'Busturia NM' surca Urdaibai rumbo a Erandio El nuevo carguero de Astilleros de Murueta ha sido puesto a flote esta tarde ante la expectación de vecinos y curiosos que han tomado sitios estratégicos para seguir su «espectacular» avance por la ría

Bajo un cielo despejado y con la marea alta como aliada, el buque 'Busturia NM' ha abandonado esta tarde la grada de Astilleros de Murueta ante la expectación de numerosos vecinos y curiosos que no han querido perderse el espectáculo de su lento avance por la ría de Urdaibai. «Cada vez que nos enteramos que van a flotar un barco, venimos con los críos porque es muy chulo y más con este tiempo», apuntaban Iker y Sonia, que acudieron con sus hijos para disfrutar del momento a la playa de San Antonio, en Busturia

El nuevo carguero, bendecido días atrás, ha iniciado así su travesía con la proa rumbo a las instalaciones que el astillero tiene en Erandio donde continuará su fase de armamento y pruebas de mar antes de su entrega a la armadora Murueta Atlantico Alcudia Shipping (MAAS) «en el primer trimestre de 2026», calculan los constructores. La operación, cuidadosamente planificada, ha ofrecido una estampa poco habitual en la comarca de Busturialdea, que muchos han querido inmortalizar con sus móviles y cámaras fotográficas apostados en puntos estratégicos como el mirador de Portuondo, en Mundaka. Al paso del buque por la ría a la altura de la playa de Laga, en Ibarrangelu, miembros de la plataforma ciudadana Guggenheim Urdaibai Stop han proferido gritos y ondeado banderas en rechazo al plan de levantar una nueva sede del museo en los terrenos del astillero de Murueta.

«Ayer lunes realizamos la maniobra para sacarlo a la dársena antes de flotarlo por la ría», explicaron fuentes del astillero, que han coordinado cada fase del operativo con las mareas y los servicios portuarios. Según lo previsto, el 'Busturia NM' alcanzará el puerto de Bilbao, a eso de las cuatro de la madrugada. Una hora después, y coincidiendo con la pleamar, remontará la ría hasta las instalaciones de Erandio.

Vídeo: Iratxe Astui

El 'Busturia NM' -103,40 metros de eslora y 15,60 metros de manga-, es un carguero de última generación con propulsión diésel-eléctrica complementada con baterías de alta capacidad, lo que le permitirá reducir emisiones y optimizar el consumo energético. Diseñado para el transporte de carga seca, graneles y proyectos de grandes dimensiones, el buque reforzará la flota sostenible de la naviera, que opera en rutas por Europa, el norte de África y el mar Negro.

El carguero se integrará en la naviera, con sede en Bilbao, que cuenta con otras 16 embarcaciones dedicadas al transporte de mercancías. El 'Busturia NM' se incorpora también como la sexta unidad de la serie en la que figuran los barcos 'Mundaka NM', 'Katuxa NM', 'Bermeo NM', 'Gernika NM' y 'Arteaga NM', desarrollados por la división de ingeniería de Astilleros Murueta en colaboración con el armador.